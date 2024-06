Nové prostory dostane základní škola v Dukelské ulici v Mladé Boleslavi. V rámci rekonstrukce získá nástavbu druhého podlaží na pavilonech B a C. Zde budou umístěny nové přírodovědné a jazykové učebny, stejně jako učebny výpočetní techniky a mechatroniky včetně vybavení. V plánu jsou rovněž kanceláře, hygienické prostory, dostatečně velké zázemí a nový venkovní výtah.

Firma, jež byla vybrána během výběrového řízení, provede rekonstrukci za necelých 55 milionů korun včetně DPH. Jedná se tak o letošní největší investici ve školství v Mladé Boleslavi.

Celá stavba by měla trvat půl roku. Nejvíce práce se odvede během letních prázdnin, aby nebyla narušena výuka. Poté se hlučné práce přesunou do odpoledních hodin, a to kvůli zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců. „Prosím žáky, rodiče i personál školy o toleranci a trpělivost se stavebními pracemi, výsledek bude stát určitě za to," uvedl pro web města náměstek primátora Daniel Marek.