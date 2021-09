Zde však na děti a případně i rodiče čeká poblíž jedné ze škol překvapení: vedle uniforem nemá ve středu po ránu u zebry ve Václavkově ulici chybět ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Jeho program v Mladé Boleslavi však nezahrnuje jen účast na preventivní akci na přechodu (což může nastartovat další kolo debat v rámci aktuálních diskusí o výjezdech ministrů vlády do regionů v předvolebním období). Ministerstvo uvedlo, že hned poté přivítá polské policisty.

Jak zklidnit cizince

Ti budou ve městě působit ve společných hlídkách s českými kolegy, což už má v Mladé Boleslavi tradici. Zkušenost přitom ukazuje, že jejich přítomnost na hlučně se ve chvílích volna bavící a často i popíjející agenturní dělníky z ciziny účinkuje podobě, jako v minulosti v Praze přítomnost policistů z Dánska na studenty, kteří si vyráželi za povyražením s pro ně nebývale laciným alkoholem, navíc dostupným na každém roku.

Jedni i druzí rázem zkrotnou, i když by na české policisty měli snahu machrovat: dokáže je umravnit pohled na uniformy známé z domova a výzva ke zklidnění v mateřštině – i když příslušníci cizích policejních složek nemají na našem území pravomoc přímo zasahovat při zjednávání pořádku.

V souvislosti s akcí Zebra se za tebe nerozhlédne připomíná policejní mluvčí Monika Schindlová také významnou roli rodičů – i na nich je, aby svým dětem připomínali, jak si počínat, aby se nestal žádný malér a každý se vracel domů v pořádku a bez úrazu. „Malé prvňáčky čeká úplně něco nového, neznámého. Jejich rodiče budou muset také řešit nové situace. Než pošlou své ratolesti samotné do školy, je nutné s nimi trasu, která by měla být co nejkratší, ale také nejbezpečnější, několikrát projít,“ upozornila, co také mají zahrnovat přípravy na vstup dítěte do školy. S dodatkem, že vše je třeba vysvětlovat a procvičovat: opakovaně a pak ještě zas a znovu.

Opatrnosti není nikdy nazbyt

Za základní informace, které by měli školáci mít, Schindlová označuje znalost některých dopravních značek, chození po chodnících či po správné straně vozovky, přecházení přes přechody. „Během několika prvních týdnů, někdy i měsíců, je lepší děti do školy vodit – nebo je alespoň svěřit sourozencům či starším spolužákům,“ připomněla mluvčí.

Upozornila současně, že je třeba dětem připomínat i jiné souvislosti cest do školy a ze školy. Především to, že by neměly nosit klíče od bytu viditelně: pokud je mají zavěšené na krku, schovat je alespoň pod oblečení. „Upozorňujeme je, aby nenastupovaly s cizími lidmi do výtahů a vozidel, aby si od nich nic nebraly a raději s nimi vůbec nekomunikovaly,“ radí Schindlová. S dodatkem, že nástup do školy přináší spoustu náročných situací, a tak si děti zaslouží trpělivý přístup rodičů.

Co policie připomíná chodcům nejen v dětském věku:

- Přechází se přes přechody, pokud jsou na dohled; neexistuje tam však „absolutní přednost chodců“

- Silnici lze přejít na přehledných místech, nikdy ne před křižovatkou či v zatáčce

- Rozhlédnout se je nutné třikrát: vlevo, vpravo a znovu vlevo

- Při přecházení je dobré navázat oční kontakt s řidičem

- Před vstupem do vozovky musíme odhadnout, zda vozidlo stihne bezpečně zastavit – a je také nutné počkat, až automobil opravdu zastaví

- Musíme respektovat signalizaci, červená znamená stůj

- Při přecházení si musíme všímat i dalších jízdních pruhů: jeden vůz nám dá přednost, v dalším pruhu nebo v protisměru si řidič ani nemusel všimnout, že někdo jde přes vozovku

- Je důležité nosit reflexní prvky; za šera nebo při hustším dešti je takto označený člověk vidět až na 200 metrů