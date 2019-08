Pedagogy a žáky základních a mateřských mladoboleslavských škol v novém školním roce snad potěší nové počítače. Město totiž hodlá poslat do škol na 120 nových počítačových sestav, aby se místnímu osazenstvu lépe pracovalo (v rámci Projektu obnovy IT techniky ve školách a školkách). Část z nich zaplatí Škoda Auto ze svého nadačního fondu.

Podle náměstka Robina Povšíka průměrné stáří počítačů v městských školách přesahuje sedm let, to je prý značně nepřijatelné, obměna je tedy podle něho absolutně nutná. "Většina dětí doma pracuje na lepších zařízeních, než mají ve školách k dispozici. To není dobrá vizitka našeho města, a proto jsme se rozhodli to za pomoci Škody Auto změnit," okomentoval Povšík.