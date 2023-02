Jan Fink, který dojíždí do Škodovky z Nymburka a pracuje v expedici, půjde do práce celý týden. „Na mě vychází ranní směna a nám se nic neruší. Ale už tento týden jsem dvě směny vynechal a byl jsem doma na osmdesáti procentech mzdy,“ říká Fink.

Podle nového vydání odborářského týdeníku se rušení směn dotkne především zaměstnanců v závodě MB I, kde se vyrábí modely Octavia a Enyaq. Pracovníci z montáží tohoto závodu budou chodit pouze na ranní směny, odpolední a noční jsou zrušené. To se týká i části lakovny. Naopak bez omezení by podle stávajících informací měl být třísměnný provoz v závodu MB II, kde se kompletují typy Fabia, Scala a Kamiq. V závodech ve Vrchlabí a Kvasinách budou zrušeny jen jednotky směn, a to převážně na přelomu týdne.

Úplné zastavení výroby vedení zatím nepřipouští

Vedení firmy nechce říci žádné konkrétní prognózy ohledně případného dalšího rušení směn v delším časovém horizontu. V týdnu se omezilo na obecné vyjádření, ve kterém takový postup nevyloučilo. Zatím však nepřipouští, že by došlo k úplnému zastavení výroby, jako tomu bude v nedaleké kolínské automobilce už od nadcházejícího pondělí.

„Navzdory přetrvávající dynamické situaci v dodávkách komponentů neplánuje společnost Škoda Auto v současné době úplné zastavení výrobního programu. (…) Očekáváme, že se situace ohledně dodávek polovodičů zlepší v druhé polovině letošního roku,“ uvedla mluvčí společnosti Martina Špittová.