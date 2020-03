Auto Škoda i vietnamská komunita pomáhají na Mladoboleslavsku. Oba dva subjekty věnovaly peníze, které představitelům boleslavských měst pomohou při řešení krize spojené s koronavirem.

Ilustrační foto. | Foto: Diana Kovandová

Automobilka na pomoc uvolnila celému okresu pět milionů korun. Jeden milion půjde okamžitě do Boleslavi. Další pak do Mnichova Hradiště. „My moc děkujeme Škoda Auto za to, že nám poskytla jeden milion korun a zapůjčí auta dobrovolníkům,“ uvedl starosta Mnichova Hradiště Ondřej Lochman s tím, že peníze sice nejsou doušky, ale rozhodně pomohou.