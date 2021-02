Automobilka Škoda Auto chce očkovat své zaměstnance. Prozatím ale ani takový mezinárodní gigant nemá jak získat vakcíny.

Očkování proti covidu. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Fanta

Automobilka už vytvořila mobilní tým pro podporu očkování cílových skupin. „Kromě toho je třeba vyřešit detaily celého logistického zajištění očkování se všemi návaznostmi. S ohledem na to, že není jasné, kdy by firma Škoda mohla získat vakcínu, bude zaměstnancům doporučeno registrovat se do státního očkovacího systému,“ popsal týdeník Škodovácký odborář. Vše kolem této možnosti dokonce řeší speciální firemní AntiCovid tým.