Přesné údaje o místech a hodinách, kam jsou dobrovolníci zváni, přináší mapa na webu uklidmecesko.cz . Ten už také naznačuje výhled do budoucna: hlavním jarním úklidovým dnem bude sobota 2. dubna 2022 – nicméně úklidy se konají i průběžně během celého roku.

Za pomoc ve volném čase a příspěvek k ochraně životního prostředí je chválí členka představenstva společnosti Maren Gräf: „Velmi mě potěšilo, že se i letos do výzvy Ukliďme Česko s velkým nasazením zapojila početná skupina zaměstnanců spolu se svými blízkými.“

V Mladé Boleslavi se tak v sobotu, která byla hlavním úklidovým dnem podzimní kampaně, zapojili do dělání pořádku dobrovolníci z řad zaměstnanců, stážistů i rodinných příslušníků; zaměřili se na lesopark Štěpánka.

Sedm set kilogramů sesbíraných odpadků. Takový je výsledek víkendového zapojení stovky zaměstnanců českých závodů automobilky Škoda Auto a jejich rodin do celorepublikové výzvy Ukliďme Česko. Jako partner se firma této akce účastní už od roku 2015.

