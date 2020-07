Při cestách z Mladé Boleslavi směrem na východ bude logicky nutné zvolit náhradní trasu. Jedna povede kupříkladu přes Mnichovo Hradiště. „Tuto stavbu zajišťuje ŘSD a povolení vydává krajský úřad. Město tuto dlouhodobě plánovanou opravu nemohlo ovlivnit, pouze se podařilo nasměrovat uzavírku do doby škodovácké dovolené, kdy je ve městě relativně klidněji,“ uvedl Pavel Šubrt z boleslavského magistrátu.

Ovšem kromě toho mezi D10 a Olympií těsně před zahájením rekonstrukce má vyvrcholit oprava komunikace na I/16. Ta by měla skončit 23. července, teoreticky by se však mohla protáhnout až do další uzavírky. „I tyto práce jsou kompletně v režii ŘSD. V době prázdnin i nadále pokračují práce na opravě komunikace a výstavbě chodníku v Bezděčíně, které zajišťuje město,“ dodal Šubrt.