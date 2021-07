Škodováci mohou nově dojet na směnu autobusem až k výrobní hale

Dojet autobusem městské hromadné dopravy nejen k bráně závodu, ale nechat se dovézt téměř až před výrobní halu? Ano, to je možné u vybraných spojů navazujících na začátky a konce směn. Na mladoboleslavskou novinku upozornily Odbory Kovo v týdeníku Škodovácký odborář, který v té souvislosti hovoří o úspěšném výsledku jednání s vedením společnosti, s městem i s dopravním podnikem. S tím, že komfortní dopravu pro zaměstnance se podařilo prosadit, i když to nebylo jednoduché – a první návrh v tomto směru, který by lidem pomohl řešit problémy s dojížděním do práce a s parkováním, se objevil už před třemi lety.

Automobilka Škoda Auto. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Jana Káninská

Skutečně nakonec nezůstalo jen u investic do rozšíření parkovacích ploch a budování parkovacích domů (což se však v době kolem střídání směn zdá pořád málo). Nyní se předseda podnikové rady odborů Jaroslav Povšík pochlubil dalším úspěchem: podařilo se prosadit, aby vybrané spoje městských autobusů zajížděly až k pracovištím. Usnadní to příjezd jak přímo z města, tak i z příměstských částí. Povšíkův syn Robin, který je jedním z náměstků primátora Mladé Boleslavi, navíc oceňuje, že novinka pomůže i ulevit dopravě a prospěje životnímu prostředí. Mezi Debří a Kosmonosy čekají omezení na řidiče i cestující Přečíst článek › Dopravu zaměstnanců zajišťuje prodloužená linka 20, svážející cestující nejen ze samotné Mladé Boleslavi a předměstských Podlázek či Debře, ale i z Josefova Dolu. Její veřejná část končí tak jako dřív zastávkou Zalužany, Škoda – zaměstnanci, kteří mají oprávnění pro vstup do automobilky, ale mohou pokračovat dál do závodu. Tam vznikly nové zastávky u hal M5 a M16. Příjezdy jsou stanoveny vždy před začátkem směn (5.30, 13.40 a 21.37), odjezdy pak po šichtě (v 6.08, 14.08 a 22.08). Z hlediska placení neznamená protažení trasy pro pasažéry žádnou změnu. Nejenom individuální, ale i autobusovou dopravu sice od pondělka komplikuje oprava silnice I/38 mezi kruhovými objezdy v Debři a Kosmonosích – spoje linky 20 nicméně prozatím mohou stavbou projíždět.