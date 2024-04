/FOTO, VIDEO/ Mladoboleslavská Škoda Auto vstupuje do slavné franšízy závodních videoher. Hráči Gran Turismo 7 pro konzole PlayStation si budou moci vyzkoušet Škodu Vision Gran Turismo, velkolepou studii čistě elektrického vozu. Rozšiřuje se tak působení značky Škoda ve světě virtuálních závodů.

Škoda Vision Gran Turismo | Video: Škoda Auto

Klaus Zellmer, předseda představenstva společnosti Škoda Auto připomněl, že kořeny Škoda Motorsport sahají více než 120 let do minulosti a za tuto dobu zaznamenal motorsport ve Škoda Auto nespočet úspěchů. „A jaký je další krok? Vstup do světa virtuálních závodů uvedením nového úžasného virtuálního koncepčního vozu do nejúspěšnější závodní hry na světě Gran Turismo. Studie Škoda Vision Gran Turismo propojuje naši bohatou historii s elektrickou budoucností a novým designovým jazykem Modern Solid. Naši zákazníci jsou objevitelé a elegantní vůz Škoda Vision Gran Turismo je skvělým způsobem, jak obohatit jejich zážitky a zároveň přilákat nové příznivce naší značky,“ sdělil Zellmer.

Zdroj: Youtube

Oliver Stefani, šéfdesignér společnosti Škoda Auto, potvrdil, že plně elektrický vůz s pohonem všech kol Škoda Vision Gran Turismo je inspirovaný modelem Škoda 1100 OHC Spider z roku 1957. „Když se designérský tým pustil do tohoto velmi speciálního projektu, rozhodli jsme se vytvořit futuristickou verzi vozu Škoda 1100 OHC Spider pro digitální věk, inovativní spojení minulosti a budoucnosti, které zahrnuje i prvky našeho nového designového jazyka Modern Solid. Výsledkem je fascinující spojení tradičního motorsportu a virtuální elektrické závodní budoucnosti,“ sdělil.