Mladá Boleslav – Fanoušci techniky mají příležitost vidět neobvyklý exponát; Škoda Muzeum totiž vystavuje letecký motor Laurin & Klement W12. Unikátní 24,4litrový motor s označením L&K-Lorraine-Dietrich 450 pochází z roku 1926. Exponát zapůjčený ze sbírek Národního technického muzea tak ukazuje méně známou kapitolu z historie společnosti Škoda Auto.

Škoda Muzeum vystavuje letecký motor z roku 1926. | Foto: Škoda Auto

Pohonné jednotky W12 byly licenčně vyráběny v Mladé Boleslavi ve dvacátých letech minulého století. Jak uvedla Andrea Frýdlová, vedoucí Škoda Muzea v Mladé Boleslavi, firma Laurin & Klement / Škoda zaznamenala řadu úspěchů nejen v oblasti osobních a užitkových automobilů, motocyklů, jízdních kol a například motorových pluhů. „V tuzemsku i zahraničí byl velký zájem také o její moderní letecké motory. Vývoji těchto agregátů se naše společnost začala věnovat již v roce 1909, jako jedna z prvních na světě. K vrcholům mladoboleslavské produkce v této oblasti patří vystavený licenční dvanáctiválec L&K Lorraine-Dietrich 450,“ vysvětlila.

S vývojem v oblasti letectví je společnost Laurin & Klement/ŠKODA úzce spojena již od konce první dekády 20. století. „Prvním leteckým nadšencem, který ve svém letadle vlastní konstrukce a výroby použil upravený automobilový motor L&K, byl český průkopník Metoděj Vlach, jeho létající aparát však byl schopný pouze krátkých skoků. Úspěšnější byl tehdejší šéfkonstruktér automobilky, ing. Otto Hieronimus, který od roku 1909 pracoval na vývoji prvního primárně leteckého motoru v Rakousko-Uhersku,“ uvedl Vítězslav Kodym, vedoucí oddělení komunikace sponzoring & classic.

V pátek 15. dubna 1910 v 17 hodin se populární Hieronimus stal prvním člověkem na území současné České republiky, který podnikl úspěšný let strojem těžším než vzduch. „V letadle Bleriot poháněném motorem L&K typu EL, vyvinutým a vyrobeným v Mladé Boleslavi, se na chuchelském závodišti u Prahy udržel ve vzduchu 2 minuty a 26 sekund, během nichž překonal asi dvoukilometrovou vzdálenost. Motor L&K typu EL s hliníkovým blokem, čtyřmi litinovými válci a jejich plechovým opláštěním vznikl ve třech kusech. Výrobní kapacita společnosti Laurin & Klement byla totiž tehdy vytížena řadou tuzemských i zahraničních objednávek na úspěšná osobní i užitková vozidla populární značky L&K,“ popsal Vítězslav Kodym.

Škoda Muzeum vystavuje letecký motor z roku 1926. Autor: Škoda Auto

Druhá polovina dvacátých let znamenala složité období, kdy se kvůli hospodářské situaci zatížení poválečnou rekonstrukcí dočasně snížil odbyt automobilů. Přesto ale vedení společnosti Laurin & Klement dokázali dobu překlenout, že doplnili sortiment o moderní letecké motory L&K-Lorraine-Dietrich. „Díky licenci poskytnuté francouzskou automobilkou a leteckou továrnou Lorraine-Dietric v roce 1924 se v Mladé Boleslavi vyráběly osmiválce o výkonu 400 koní a vrcholné dvanáctiválce,

disponující 450 k. Silnější z jednotek je součástí expozice ŠKODA Muzea díky laskavé zápůjčce z Národního technického muzea v Praze,“ uvedl Vítězslav Kodym.

Letecké motory z Mladé Boleslavi poháněly například tuzemské letouny Letov Š-12 a ŠB-16. Exportovaly se ale i třeba do Litvy či Turecka. „K nejpřesvědčivějším důkazům jejich vysoké úrovně patřil úspěšný dálkový let pplk. Jaroslava Skály, který se v roce 1927 s letounem Letov Š-16 vydal z Prahy až do Tokia,“ řekl Vítězslav Kodym.

Škoda Muzeum zažilo v roce 2018 absolutní návštěvnický rekord. Přivítalo 273 811 hostů z České republiky i zahraničí.