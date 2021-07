Své „pro“ očkování a podporu proočkovanosti nejenom lidí ve firmě, ale celé populace, přitom 35 tisícům Škodováků tlumočí s heslem #MaToSmysl jejich kolegové, kteří již vakcínu dostali: závodní lékařka, firemní hasič i pracovníci z různých provozů, kanceláří i správních pozic. A nechybějí také otázky s předem danou odpovědí.

Třeba obrázek fotbalového míče doplňují slova stručná ve své naléhavosti: „Už se vidíš s kamarády?“ Či obrázek plážového sedátka pod palmami provází dotaz: „Už se vidíš na dovolené?“ K mání jsou však i obsáhlejší texty, odkazující na vědecké studie a lékařská doporučení; vesměs stranící očkování nabízenému jako jediný směr cesty vpřed. Vedle těchto argumentů společnost za očkování také nabízí body do firemního programu benefitů.

Důraz na ty správné informace

„Zdraví zaměstnanců a jejich rodin je prioritou,“ poznamenal v souvislosti s nápadnou žluto-černou kampaní vedoucí firemního oddělení zdravotní služby a ergonomie Jiří Prokop. „Snažíme se proto podrobně a otevřeně informovat o všech aspektech podání ochranné vakcíny,“ konstatoval. Co je obsahem tohoto poselství, shrnul třiadvaceti slovy: „Lékaři i vědci se shodují, že očkování je jedna z nejúčinnějších cest, jak omezit pandemii nemoci covid-19 a vrátit se k normálnímu životu.“

A ve středeční tiskové zprávě automobilka uvedla: „Nedílnou součástí interní komunikace je vyvracení mýtů o očkování, vysvětlování faktů a uvádění nepravdivých informací (hoaxů) na pravou míru.“

Připomíná dále, že Škoda Auto je partnerem Klaudiánovy nemocnice v Mladé Boleslavi, když už řadu týdnů podává ve své poliklinice desítky vakcín za den. Vedení společnosti ve spolupráci s odborovou organizací také již v květnu vyzvalo zaměstnance k účasti na očkování – přičemž manažeři šli příkladem: vakcínu si členové představenstva nechali píchnout hned, jakmile stát očkování otevřel pro jejich věkovou skupinu.

Kuřákům nastanou těžší časy

Vedle doporučení, co by měli pracovníci dělat – tedy nechat se očkovat – zároveň zaměstnavatel jasně linkuje, co by naopak v zájmu svého zdraví a odpovědnosti k okolí i k životnímu prostředí dělat neměli: holdovat tabáku. Škoda Auto má nakročeno k tomu, aby se stala nekuřáckým podnikem. Vedení společnosti očekává, že takový přístup by mohl inspirovat i ostatní firmy.