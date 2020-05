ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

K zákazníkům putovalo 232 900 vozů, což je oproti roku 2018 o -24,3 procenta méně. Za stejnou dobu pak poklesly také tržby a to o 1,4 procenta.

Provozní výsledek klesl Škoda Auto v porovnání s loňským rokem o 25 procent na 307 milionů eur, rentabilita tržeb (Return on Sales) klesla z 8,3 na 6,3 procenta.

Přes to automobilka zřejmě nemá to nejhorší za sebou. Největší dopady totiž očekává v druhém čtvrtletí tohoto roku. Navzdory složité situaci továrna dále investuje do své budoucnosti a pokračuje v transformaci od výrobce automobilů k takzvaně Simply Clever společnosti nabízející nejlepší řešení mobility.

Dodávky značky ŠKODA zákazníkům v prvním čtvrtletí 2020