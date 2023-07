/FOTO/ Automobilce Škoda Auto hrozí, že se výroba elektromobilu Enyaq přesune ze závodu v Mladé Boleslavi do továrny mateřského koncernu Volkswagen (VW) v německém Cvikově. Deníku E15 to řekl předák odborů automobilky Jaroslav Povšík. Definitivní rozhodnutí podle něj zatím nepadlo, jasno má být na podzim, kdy se budou uzavírat plánovací jednání. Automobilka Škoda Auto na dotaz deníku uvedla, že přesun výroby enyaqů se neplánuje.

Škoda Enyaq Coupé RS iV. | Foto: Škoda Auto

Na úrovni koncernu VW se jedná o konečné podobě 72. plánovacího kola, jehož součástí je rozhodnutí o tom, ve kterých závodech se budou vyrábět jednotlivé modely. „Musíme se podívat na Cvikov. To je taková naše bolest, rád by spolkl výrobu modelu Enyaq," uvedl Povšík, který se jednání účastní. Rozhodnuto ale podle něj zatím není. Kde se budou enyaqy vyrábět, má být jasné v říjnu či listopadu, kdy se bude plánovací kolo uzavírat. Rozhodnutí učiní představenstvo koncernu VW a dozorčí rada.

Tiskové oddělení Škody na dotaz deníku uvedlo, že produkce modelové palety Enyaq zůstává v mladoboleslavském závodě a její přesun se neplánuje. Otázku, zda se o možném přesunu jedná, ponechala firma bez odpovědi.

Elektromobil Škoda Enyaq se v Mladé Boleslavi vyrábí od listopadu 2020 a pro automobilku je podle Povšíka velmi rentabilní. „Velmi se snažíme, abychom o něj nepřišli. Je to první plně elektrické auto Škody, díky kterému splňujeme emisní limity a vyhýbáme se pokutám," řekl šéf odborářů deníku E15.

Škoda výrobu enyaqů postupně navyšuje. Loni jich vyprodukovala přes 57 tisíc, včetně verze Coupé. O rok dříve jich vyrobila téměř 50 tisíc.

Šest plně eletrických modelů

Letos na jaře Škoda Auto oznámila, že do roku 2026 chce mít celkem šest plně elektrických modelů. Vedle modernizovaných vozů Enyaq a Enyaq Coupe nabídne malé SUV s pracovním názvem Small, kompaktní SUV pojmenované Elroq, velké sedmimístné SUV pod označením Space a nově do svých plánů zařadila také elektrické Combi. Automobilka plánuje do elektromobility v příštích pěti letech investovat 5,6 miliardy eur (zhruba 133,6 miliardy Kč).