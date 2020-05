Peníze jsou určeny na vybavení tohoto zařízení. „Jsem velmi rád, že i v této ekonomicky složité době, kdy nikdo z nás neumí predikovat budoucí vývoj, automobilka nezapomněla na svoji společenskou odpovědnost a podpořila projekt tak velkou částkou. Útulek pro psy nebude sloužit jen našemu městu, ale celému regionu Mladoboleslavsko,“ uvedl náměstek primátora Robin Povšík.

Město nyní očekává, že tento projekt bude podporován i v budoucnu a to například prostřednictvím každoroční sbírky zaměstnanců a odborářů firmy, kteří nyní své dary pro zvířátka nyní posílají do Lysé nad Labem. Ostatně je to logické, zvířata z velké části Mladoboleslavka, která odchytí třeba městská policie totiž končí právě v Lysé. „Věřím, že část z této sbírky zůstane i doma, tedy na Mladoboleslavsku,“ dodal Povšík.

