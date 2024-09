/FOTO/ Nové zázemí mají k dispozici skejťáci v Bakově nad Jizerou, a to přímo v parku u fotbalového stadionu. Ten původní byl v červnu letošního roku uzavřen, nadějní sportovci se tak po téměř čtyřech měsících dočkali jeho znovuotevření. Rodiče a skejťáci však nadšení nejsou.

Poté, co byl skatepark v Bakově nad Jizerou po dlouhých 17 letech v červnu letošního roku uzavřen, neměli místní nadšenci do skateboardu ve městě vyžití. Mohli sice využívat skatepark v Mnichově Hradišti nebo Mladé Boleslavi, to ale problém neřešilo.

Město plánovalo skatepark do budoucna otevřít, ale termín a způsob opravy závisel na rozhodnutí zastupitelstva. Naštěstí pro skejťáky se zrenovovaný areál otevřel již v pátek 20. září.

Nejvýraznějším prvkem skateparku je U-rampa z hlazeného betonu nebo grindová lavice, která je vhodná pro různé skoky a akrobatické kousky. „Vybavení tohoto skateparku navrhl, zajistil výrobu a otestoval pan Adam Vaškovský, samotný autor u-rampy z firmy Advas, Hradec Králové. Promítl do něj veškeré své jezdecké i stavební odborné zkušenosti,“ informovala Magdalena Bulířová, vedoucí správního odboru.

Ihned po instalaci prvků bylo místo předáno do rukou Bakováků a proběhly první exhibiční jízdy.

Nedlouho poté, co město vložilo novinku na Facebook, se ozvali místní, kteří toto nadšení nesdíleli. V komentářích zmiňují fakt, že se skatepark zmenšil a je spíše výsměchem místní komunitě. „Dle mého názoru je rampa tak pro jednoho nebo dva účastníky naráz. Před tím se tam vešlo klidně deset dětí, což teprve považuji za místo pro setkání, takže když čtu honosný titulek, tak si ťukám na čelo,“ zní jeden z komentářů.