Své o tom vědí v Ledcích. Z participativního rozpočtu Středočeského kraje sice dostali 400 tisíc na rozárium, zprvu se ale firmy do výběrového řízení na zhotovitele vůbec nehrnuly. Neměly dost lidí. „Oslovili jsme asi sedm firem, nabídku nám ale zatím poslala jen jediná,“ uvedl před časem starosta Ledců Josef Keller.

Doufal, že se situace vylepší po létě, což se nakonec doopravdy stalo. Na začátku září už měli v Ledcích čtyři přihlášené potencionální zhotovitele. Bylo tedy z čeho vybírat.

Úbytek pracovních sil je ale stále patrný. „Chybí ohromné množství lidí. Firmy se rozjely po covid krizi a teď myslím, že jim nemá kdo pracovat,“ shrnul Petr Zetka z personální agentury Zetka. Jeho agentura přivádí z ciziny zájemce o krátkodobé, tříměsíční pobyty. Předpokládá, že se situace zlepší, ale spíše až ke konci příštího roku.

Antonín Peca, jednatel společnosti Trigon MB, potvrdil, že jim zahraniční dělníci na jaře opravdu vypadli. Jejich pracovní pozice proto společnost kompenzovala svými českými zaměstnanci. To šlo i díky tomu, že tou dobou citelně ubylo zakázek. „Nyní se situace stabilizovala. Pracovníci se vrátili,“ dodal Peca.

Firma se ale nyní potýká s novým problémem. „Máme výpadek v soukromém sektoru,“ potvrdil jednatel. Soukromí investoři podle něj nyní šetří a vyčkávají, jaký bude další vývoj situace kolem koronaviru.

Šetří i města

A nešetří pouze jednotlivci, stavební zakázky hodně omezili i velcí investoři – města. Ta nezřídka odložila zbytné stavební práce a seškrtala z obavy o budoucnost rozpočty. Jen pro Mladou Boleslav znamená koronavirus výpadek v příjmové stránce, který se vyšplhal do desítek milionů korun. Definitivní čísla ale budou známa až na podzim. „Samozřejmě se to projeví nejen na investicích, ale také na provozních výdajích, které bude nutné omezit,“ vysvětlila boleslavská mluvčí Šárka Charousková. I to však znamená určitý úbytek práce pro stavebníky.