V domovech seniorů v Luštěnicích a v Benátkách nad Jizerou prožili velmi náročný podzim. Onemocněli tehdy klienti i zaměstnanci. Teď je vše o poznání lepší. „Aktuálně jsme bez nákazy. Snažíme se rozvolnit podmínky v rámci daných opatření,“ potvrdil ředitel luštěnického a benáteckého domova seniorů U Anežky Aleš Vychodil.

Do obou středisek nyní tak mohou za dodržení hygienických podmínek přicházet návštěvy. To podle ředitele klientům velmi zvedlo náladu. S vycházkami klientů je to ale o poznání náročnější. Vládní nařízení totiž upravilo vycházkové mechanismy. Jakmile klient odejde z domova, tak po návratu musí do izolace. Po 72 hodinách pak na něj čeká PCR test a další následuje po týdnu. V izolaci tak navrátilec z obyčejného procházky nebo nákupu zůstává deset dní. Není tedy divu, že klienti, kteří před Vánoci odcestovali k rodinám, u nich prozatím setrvávají.

Tvrdší opatření platí od 18. prosince a má to důležité opodstatnění. „Teď i předtím to chodí tak, že pokud chce přijít návštěva, musí na antigenní test. Před opatřením se na něj ale spoustě lidí nechtělo a tak svého dědečka nebo babičku, pokud byli mobilní, vytáhli ven, sundali si roušky, políbili se a tak dále,“ okomentoval Aleš Vychodil. Tím pádem nastávaly situace, kdy se rozhodně nedodržovala epidemická nařízení.

Momentálně je uspokojivá situace také v domově Modrý kámen v Mnichově Hradišti. „Pohybujeme se relativně dobře, máme jen ojedinělé výskyty mezi klienty i mezi personálem. Vždycky se objeví jeden dva nemocní, pak se uzdraví, pak se zase někdo objeví a tak dále,“ popsal tamní ředitel Petr Novák.

Klienti Modrého kamene jsou podle ředitele se situací smíření a neberou ji tragicky. S rodinou a přáteli nejčastěji komunikují pomoci tabletu, který zde k tomu účelu pořídili již na jaře. „Musím však podotknout, že jsme z toho všeho už velmi unaveni. Nevíme, jak dlouho tato situace ještě potrvá. Je pro nás velmi náročná,“ podotkl Novák.

Všechna tři zařízení v průběhu minulého roku kvůli epidemii trápily velké personální výpadky. Ty bylo nutné pokrývat dobrovolníky z řad veřejnosti. Ředitelé domovů pro seniory si ponechávají seznamy lidí, kteří by chtěli i do budoucna pomáhat v záloze, kdyby se vývoj epidemie opětovně zhoršil. V případě, že by se našel ještě někdo další ochotný pomoci, může se stále hlásit.