Mladoboleslavsko - Budování páteřních stezek se teprve chystá, přesto se cyklisté dočkají nových úseků

Cyklostezka. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Šárka Charousková

Zapíchnout prst do mapy, zvolit nejkratší cestu k páteřní cyklostezce a po navazujících stezkách pokračovat dál kamkoliv do města či do jeho okolí. Tak by mělo vypadat cestování na jízdním kole po Mladé Boleslavi, až bude dokončena síť páteřních cyklostezek. O těch, kterých se cyklisté dočkají už v letošním roce, i o těch, s jejichž realizací se počítá v dlouhodobém výhledu, Boleslavský deník informoval tento týden náměstek primátora Jiří Bouška.

„Když vezmu v úvahu, že v Mladé Boleslavi připadá z širokého okolí na hlavu zdaleka největší počet automobilů, myslím, že je třeba držet se moderního trendu a napomáhat tomu, aby se jednotlivé složky dopravy automobilová, cyklistická i veřejná hromadná vyrovnávaly," míní Bouška, který se otázkou cyklostezek zabývá od svého nástupu do funkce v roce 2010.

Přestože letošní rok se ponese zejména v duchu projektování a přípravy jednotlivých nových úseků cyklostezek, několika důležitých a očekávaných rozšíření se cyklisté přece jen dočkají.

Zejména obyvatelé horní části Debře uvítají, že město již vykoupilo pozemky a bude letos realizovat smíšenou cyklostezku s chodníkem při hlavní silnici z Kosmonos do Debře. Po jejím vybudování se člověk pohodlně a především bezpečně dostane i přes nepřehlednou zatáčku u autobusové zastávky. Zastávka se ostatně také dočká rekonstrukce. Počítá se s investicí čtyř milionů korun.

Na letošní rok se počítá rovněž s prodloužením stávajícího úseku cyklostezky od obchodní akademie až na náměstí Míru ke kanceláři infocentra a s propojením cyklostezky na třídě Václava Klementa s cyklostezkou kopírující Severovýchodní tangentu přes prostranství u Bondy centra. V obou případech půjde spíše o naznačení koridoru pro cyklisty.

V případě, že by byly už v letošním roce uvolněny dotační peníze z Integrovaného plánu rozvoje území, z něhož se Mladé Boleslavi podařilo získat dotaci na 14,4 kilometru cyklostezek, které bude možné čerpat až do roku 2020, byl by realizován i úsek vedoucí za obchodním centrem Olympia za hranice Mladé Boleslavi. Na boleslavskou cyklostezku by se tu příští rok napojil se svým projektem Řepov a dále i Kolomuty a Březno, takže všem obyvatelům obcí na trase by se otevřela zajímavá alternativa k cestování automobilem.

Zatímco severní sídliště už má svou síť páteřních cyklostezek takřka hotovou, v dalších částech města se jejich budování teprve chystá. Nejdůležitějšími spojnicemi by se tak výhledově měla stát Jičínská ulice (propojila by náměstí Míru s cyklostezkou za Olympií) a Palackého ulice, jež by po úpravách dopravního režimu propojila Českobratrské náměstí s cyklostezkou u Kauflandu. Velký okruh by se tak uzavřel. Třebaže přidržení se některé cyklostezky by pro cyklisty znamenalo nutnost absolvovat o něco delší trasu, z průzkumů realizovaných již dříve městem vyplývá, že výměnou za bezpečnost a možnost jet městem na kolech i s dětmi jsou obyvatelé ochotni ujet i pár set metrů navíc.

„Dále řešíme třeba vznik cyklostezky podél městského stadionu v Havlíčkově ulici vedoucí až do Kosmonos, dobudování úseku v Mládežnické ulici, aby mohli cyklisté pokračovat do Kosmonos i přes most nad silnicí 1/38, nebo napojení cyklostezky souběžné s tangentou u Baumaxu," vyjmenovává Bouška, který rovněž obyvatele města vyzývá k připomínkování záměrů města.

„Celou řadu postřehů od obyvatel už jsme zapracovali, často jsou to drobnosti, kterých si všímají zejména obyvatelé dané lokality," pokračuje náměstek.

Město plánování cyklostezek konzultuje se záměry okolních měst a obcí. O jejich projektech cyklostezek článek právě připravujeme.