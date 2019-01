Hrdlořezy/ Nad opravou rozpadající se opěrné zdi komunikace se stále jen diskutuje. Slíbená náprava nikde. Spadne další část zdina některý z domků, které pod ní stojí?

Sliby chyby. I tak lze shrnout situaci ohledně opěrné zdi komunikace v Hrdlořezích, jejíž část se zřítila v dubnu tohoto roku těsně za domem Lenky Hájkové. Krajský úřad, který má silnici na starosti, slíbil obci brzkou nápravu a rekonstrukci. Od té doby uběhlo půl roku a náprava stále nikde.

Jak jsme vás informovali, v dubnu se zřítila část zdi za domem Lenky Hájkové. Až za několik dní přijeli dělníci odstranit další volné části zdi, které hrozily sesuvem.



To však nebylo všechno. V noci z 1. na 2. května se za silného deště odtrhla část převislé silnice a kusy asfaltu se odkutálely přímo do zahrady. „Vchod do našeho domu je umístěn směrem k opěrné zdi silnice. Při běžné cestě domů jsme se doslova báli o život a strachovali se, jestli se na nás ještě něco nezřítí,“ uvedla majitelka domu.



Vše vypadá, že se o velké kusy spadaných balvanů a asfaltu na zahrádce za domem dále nikdo nezajímal. Místo bylo zabezpečeno pouze výstražnou páskou. V květnu zástupci kraje našemu deníku sdělili, že se na nápravě pracuje a věc se řeší. „K realizaci rekonstrukce dojde v průběhu letošního léta. Pro následující rok bude kraj připravovat celkovou opravu zdi v délce pěti set metrů,“ řekl tehdy Martin Kupka, mluvčí krajského úřadu.



A jak se věci mají nyní, na začátku listopadu? Paní Hájková je stále netrpělivá. „Do dnešní doby byla pouze stěna zajištěna tím, že dělníci poškozenou část vybagrovali. Od té doby se za mým domem a na silnici nic nedělo,“ popisuje situaci paní Hájková. Její slova potvrzuje i Petr Hejl, starosta Hrdlořez. „Část komunikace byla odbagrována. Mělo se zde začít dále pracovat během září, ale zatím nic,“ podotkl starosta.



Samotný kraj přizval v červenci hrdlořezského starostu k výběrovému řízení na firmu, která opravy provede. Firma byla vybrána a obci bylo slíbeno, že v září se již začne na silnici pracovat. Obci i lidem, kteří mají své domy pod opěrnou zdí komunikace, pomalu svítala naděje. Ale zatím planě. „Smlouva s firmou na práce nebyla uzavřena, probíhají odvolávací lhůty na výběrové řízení. Do dnešního dne nebylo kromě odbagrování poškozené části na silnici sáhnuto,“ tvrdí starosta Hejl.



Do kdy tedy bude obec čekat? Kdy vezme hrozící nebezpečí silnice kraj na vědomí tak, že bude prostě opravena? Vedení Hrdlořez si v této spojitosti láme hlavu i se změnami, které přinesly krajské volby. „Na odborech budou noví ´ředníci, kteří se budou se vším seznamovat. Nevíme, co máme očekávat,“ vyjádřil se starosta. K situaci se vyjádřil také Robin Povšík, nový zastupitel kraje a možný kandidát na post náměstka hejtmana. „Jedno z prvních rozhodnutí po volbách se určitě bude týkat této záležitosti. Samozřejmě více budu moci sdělit po konzultaci s odborníky,“ vyjádřil se Povšík.

A tak zatím obyvatelé pod rozpadající se zdí žijí ve strachu. Navíc několik metrů od poškozeného místa se na opěrné zdi komunikace dělají další výrazné trhliny. Toto vážně hrozící nebezpečí Hrdlořezy kraji připomínají, zatím bez výsledku. Jak uvedl starosta Hejl, lidé mají strach. S nadcházejícím obdobím dešťů a mrazů hrozí stejný scénář, který si musela prožít paní Hájková.



Veškeré problémy s opěrnou zdí silnice v Hrdlořezích nezačaly však za domem Lenky Hájkové. Obec měla obdobné problémy již v roce 2007, kdy se zeď zřítila. Krajský úřad byl ihned informován. Odpověď byla jasná – na opravu nejsou peníze. Poté vše pokračovalo prasklinami a zřícením právě v dubnu letošního roku.



Stav nyní: zeď sesunutá na dvou místech a nové praskliny. Lidé zatím žijí ve strachu o své zdraví a majetek a čekají na nápravu. Zatím marně.