Zhruba tři sta metrů dlouhý úsek silnice III/27215 ve Zdětíně na Mladoboleslavsku by se měl dočkat opravy. Jde o průjezdní úsek obce směrem na Horky nad Jizerou.

Ilustrační foto. | Foto: se svolením Ředitelství silnic a dálnic ČR

Komunikace je v nevyhovujícím technickém stavu, vykazuje výtluky, drobné vysprávky, podélné, příčné a mozaikové trhliny, místy deformace, nestabilní podloží a podobně. Projektový záměr dnes schválili krajští radní a zároveň ho zařadili do investičního Zásobníku akcí 2021+. Kompletní rekonstrukce zmíněného úseku by měla vyjít na víc než 20 milionů korun s DPH. Kraj bude na všechny projekty žádat dotace z národních zdrojů anebo z EU. V případě schválení peněz z EU bude výše dotace ve výši 85 %. Naopak národní zdroje by mohly výstavbu pokrýt ze 100 %.

Horečtí studenti pobavili na Velikonoce seniory v domech s pečovatelskou službou

„Neustále monitorujeme stav vozovek v celém kraji. Pokud je to potřeba, připravíme záměr a zařadíme do investičního Zásobníku. Po zpracování projektové dokumentace se snažíme zafinancovat investiční akci z dotačních titulů a poté můžeme začít stavět. Tím, že záměr schválila rada, můžeme ihned zahájit investorskou přípravu akce, což celý proces opravy výrazně zrychlí,“ konstatuje Karel Bendl, radní pro oblast silniční dopravy.

Pokud půjde vše podle plánu, mohly by se motoristé svézt po rekonstruovaném úseku silnice již koncem roku 2025.