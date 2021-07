/FOTOGALERIE/ Letošní sezona nestojí za nic – a zdá se, že už je ztracená. Tak pro Deník zhodnotil aktuální návštěvnost provozovatel Autocampu Automotoklubu Škoda Kosmonosy Miloš Brunclík. „Karavanů přijelo málo, chatky máme neobsazené,“ posteskl si. S tím, že výraznější zlepšení už letos nečeká.

Autokemp v Kosmonosích. | Foto: Deník/Michal Bílek

Na našince mezi návštěvníky kempu nenarazíte – i když je v sousedství koupaliště, lidem prý chybí větší vyžití spojené s vodou. Tak to tu funguje už dlouhodobě. „Jezdí výhradně cizinci, kteří si nás našli tak nějak sami,“ řekl Deníku Brunclík. Pro návštěvníky ze zahraničí, kteří vesměs přijíždějí autem, není pro ně problém někam dojet a chtějí vyrážet na výlety, je zdejší poloha ideální. Tak to alespoň platilo před dobou covidovou: blízko do Prahy, do Liberce i do Krkonoš; na dosah Český ráj, Trosky, Kost, Humprecht… „Pro ně to byla strategická destinace: všude blízko a levné ceny,“ vzpomíná Brunclík na zájem cizinců.