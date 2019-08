V pátek se návštěvníci mohou těšit na bohatý program, který začíná v 16 hodin a končí o půlnoci, v sobotu potom produkce poběží mezi 14. a 24. hodinou. Proč se akce nenadále rozrostla o jeden den? „Důvodem je velký zájem lidí o tuto událost na konci léta, každoročně ji navštíví několik tisíc lidí,“ uvedl Pavel Šubrt z tiskového oddělení boleslavského magistrátu. Podle náměstka Marka Daniela tak město vyhovělo místním účastníkům akce. Nebylo to však úplně snadné.

„Bylo štěstí, že se podařilo zkoordinovat rozšířené pivní slavnosti s dřevorubeckou soutěží. Slavnosti nejsou jen o pití piva, ale vždy se snažíme, aby zde bylo na co koukat a co poslouchat a aby doprovodný program byl co nejzajímavější,“ popsal Daniel.