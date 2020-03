Seniorská linka zdarma končí kvůli koronaviru

Velká výhoda pro seniory končí. Mladá Boleslav už před časem zrušila, až do odvolání, Městskou hromadnou dopravu. Nyní končí i speciální linky pro důchodce, které navíc jezdily úplně zdarma. V době koronavirové krize měly sloužit k tomu, aby seniory přepravily do obchodu nebo k lékaři. Postupem času se ale ukázalo, že je to riskantní.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Dimír Šťastný