Do Mladé Boleslavi přišel před časem za prací. O tu však přišel. Od té doby využíval buď služeb azylového střediska Naděje, nebo žil na boleslavských ulicích.

Přání odjet z města projevil sám. „Prověřili jsme, že nemá žádné závazky vůči městu nebo vůči Policii ČR. Navíc nám sdělil, že se nechce vracet do místa trvalého bydliště, ale že by rád odjel do Plzně, kde má kamarády a rovněž domluvenou práci," popsal případ vedoucí odboru bezpečnosti a prevence kriminality Vladislav Král.

Jeho odbor muži minulý pátek ráno nalezl vhodný spoj, zakoupil jízdenku a nyní již bývalý bezdomovec ve 12 hodin odcestoval z Boleslavi do Plzně.

Projekt Cesta z ulice, které ve městě funguje už třetím rokem, od začátku pomohl už 44 lidem. Jeho cílem je pomoci těmto lidem s návratem do systému, ať už prostřednictvím návratu zpět do místa trvalého bydliště, k rodině nebo tam, kde se jim podařilo sehnat práci.