Sdílená kola v táhnou. Neuvěříte, kolikrát si bicykl půjčil místní rekordman

Městu automobilů by se také klidně mohlo říkat město sdílených kol. Mladá Boleslav totiž patří co do počtu výpůjček sdílených kol k celorepublikové špičce, což potvrzují i statistiky firmy Nextbike, jenže sdílení kol provozuje.

Mladá Boleslav patří co do počtu výpůjček sdílených kol k celorepublikové špičce. | Foto: archiv města