V Mladé Boleslavi sbírka probíhá až do pátku 20. září, a to v prostorách Boleslavského ošatníku na Staroměstském náměstí v čase od 8:30 do 17 hodin. „Lidé se mohou zapojit do pomoci potřebným tak, že přinesou čisticí či hygienické potřeby, případně balené vody a trvanlivé potraviny. Ze zkušenosti víme, že především čisticí a dezinfekční potřeby jsou nezbytné hned v prvních hodinách po opadnutí vody, proto jednáme co nejrychleji,“ uvedl primátor Jiří Bouška. Vybrané věci se budou odvážet průběžně tak, aby se dostaly na potřebná místa co nejrychleji. Pomoc bude směřována na Moravu a Frýdlantsko v Libereckém kraji.

V okresním městě pořádá sbírku i Poradna LUMA MB ve Václavkově ulici. Až do odvolání je možné nosit na místo věci v čase od 7:30 do 17 hodin. Kromě základních hygienických potřeb a čisticích prostředků se jedná rovněž o trvanlivé potraviny, energetické tyčinky i nápoje a čokoládu.

Materiální sbírku vyhlásila také obec Boseň. Dobrovolníci mohou odnášet potřebné věci na obecní úřad, a to ve středu od 8 do 16 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 12 hodin. Kromě čisticích prostředků se vybírají i trvanlivé potraviny, balená voda, káva, čaj, instantní jídla nebo sušenky. Všechny věci budou předány do Potravinové banky, odkud poputují dál.

Podobnou sbírku vyhlásilo i Mnichovo Hradiště, které darované věci shromažďuje v Infocentru Mnichovo Hradiště. Opět se poté předají do Potravinové banky. Město na svém webu rovněž zveřejnilo několik odkazů, kde se dá přispět finančně.

Město Dobrovice spolu s místním sborem dobrovolných hasičů uspořádali sbírku pro obec Višňová u Frýdlantu. Ta proběhne v úterý a ve středu od 10 do 19 hodin v dobrovické hasičárně v Jiráskově ulici, načež bude ve čtvrtek odvezena přímo do Višňové. Sbírka je orientována především na lopaty, košťata, kolečka, balenou vodu, trvanlivé potraviny, pytle na odpad, kbelíky i rukavice.