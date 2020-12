/FOTOGALERIE/ Borovické hasičky, které se pustily do sbírky Krabice od bot pro děti ze slabých sociálních poměrů a dětských domovů, mají plné ruce práce. Ač měla akce skončit v sobotu 6. prosince, je o týden prodloužená. Spousta dárečků totiž chyběla a chybí dál. Každý dobrovolník tedy ještě může přispět.

Sbírka Krabice od bot v Borovici na Mnichovohradišťsku. | Foto: Hana Kuntošová

„Museli jsme to prodloužit, protože jsme měli málo dárků. Co nedonesou lidi, to doplatíme z vlastních zdrojů,“ popsala jedna z organizátorek Hana Kuntošová.