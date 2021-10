Edie si užívá spokojeného psího života. Týraný šarpej našel domov na Českolipsku

Čtyřletý šarpej neměl nejlehčí vstup do života. O to více si ho teď užívá. Po tom, co byl spolu s dalšími psy odebrán chovatelce z Mladé Boleslavi, u které zvířata žila v nevyhovujících podmínkách, putoval do dočasné péče. Jeho opatrovatel si ho ale tak oblíbil, že si psa nakonec nechal.

Zachráněný šarpej Edie. | Foto: ÚZSVM

Chovatelka v Mladé Boleslavi psům nezajišťovala základní potřeby. Psi byli nalezeni vyčerpaní, vyhladovělí a v různém stádiu vyhublosti. Někteří byli poranění a nemocní. Část psů byla nalezena mrtvá a někteří uhynuli po odebrání, protože se je kvůli špatnému stavu už nepodařilo zachránit. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Mladé Boleslavi se dohodl s pracovištěm v České Lípě a Edieho, jednoho ze zachráněných psů, předali spolku Šarpej v nouzi. Jeho dočasný majitel, ke kterému ho spolek posléze umístil, se rozhodl, že se chce o psa starat i nadále. Protože se u něj Edie řádně zotavil, nic nebránilo tomu, aby spolek sepsal s opatrovatelem adopční smlouvu. Žena způsobila svým fenám ukrutná muka. Z jedné zbyla jen ohryzaná kostra Přečíst článek › Muž, který Edieho adoptoval, popsal situaci takto: „Edie je spokojený a po jeho trápení v množírně jsme ho dali do kupy. Už to budou skoro 4 roky, kdy byl zmrzačen a vyzáblý. Zbývalo mu tak podle pana veterináře zhruba 24 hodin a byl by konec. Odhadem tak 8 měsíční štěně bylo po velkých operacích zadních běhů, zarostlých očí a velkého rakovinového tumoru na bříšku dáno do 100% stavu.“ Edieho život nezačal moc slavně a mohl velmi rychle skončit. Naštěstí se dostal do dobrých rukou a má před sebou jen hezké zítřky.