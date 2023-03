Mandloňový sad v Benátkách nad Jizerou na Mladoboleslavsku, který město v roce 2017 založilo z první stovky darovaných stromů, dnes čítá přes 500 mandloní. Mezi stromy, které začaly na konci března jako jedny z prvních rozkvétat, město vybudovalo síť cest, v plánu má také retenční nádrž na dešťovou vodu. Počítá i s dalším rozšiřováním sadu.

Rozkvetlý mandloňový sad v Benátkách nad Jizerou, 23. března 2023. | Foto: ČTK

Pozemek má čtyři hektary, osázeno je zatím 1,5 hektaru. „První stromy jsme dostali od našeho partnerského města Hustopeče a postupně vysazujeme další různých odrůd, každá kvete trochu jinou barvou a v trochu jiný čas," řekl ČTK starosta Karel Bendl (ODS).

Kromě plánované nádrže na vodu, ze které se sad bude i zavlažovat, počítá s dalším využitím pro místní. Přibýt by mělo například místo na posezení a ohniště. Sad je propojený se sousedním domovem pro seniory. „Vidí na něj z oken, případně se tam můžou vydat na procházku s rodinou, pod sadem je krásná květnatá louka," doplnil starosta.

Plodem mandloně je peckovice, dozrává od srpna do října. Na povrchu se podobá scvrklé broskvi, využívá se její jádro, které je pod tvrdou skořápkou. „Možná i díky tomu, že je složité se k plodu dostat, nepozorujeme, že by to lidé třeba kradli," řekl Bendl. Na pálenici, kterou vyrábějí například v Hustopečích, podle něj zatím není plodů dost. „Ale jednou bychom vyloupané plody třeba mohli nabízet jako místní turistickou atrakci," doplnil.