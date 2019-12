„Jízdní řád městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi bude na konci roku tradičně ovlivněn státními svátky a celozávodní dovolenou automobilky, která potrvá stejně jako prázdniny od pondělí 23. prosince do pátku 3. ledna,“ uvedla mluvčí Dopravního podniku Mladá Boleslav Hana Kopalová.

Škodovka totiž ve čtvrtek 2. a v pátek 3. ledna nebude vyrábět. Výrobu obnoví až 5. ledna po 22. hodině. „Pro autobusy MHD to znamená, že nepojedou spoje, které navážejí zaměstnance na pracovní směny. Tyto spoje jsou označené číslem 13; 20; 31; 32; 40; 41; 42; 50; 60; 70; 73. Na linkách 20 a 41 pojedou náhradní spoje – jsou označeny číslem 15,“ popsala Kopalová.

Školní spoje, které nepojedou s ohledem na probíhající volno školáků, jsou v jízdním řádu označeny číslem 14. Týká se to linek: C; 20; 30; 32; 33; 40; 41; 60; 61; 70; 71; 80.

A co státní svátky 24., 25., 26. 12. a 1.1.? V tyto dny pojedou autobusy jako v neděli. K tomu všemu na Štědrý den, tedy v úterý 24. prosince, nepojedou spoje na linkách A; B; 40; 50; 60; 71; 72 - tyto spoje jsou označeny číslem 12.

Ve středu 25. prosince a ve středu 1. ledna nepojedou některé spoje na linkách A a B, v jízdním řádu jsou označeny číslem 10. Pro dny 24., 25. a 26. 12. také platí omezení s číslem 16 pro linky 20; 31; 41; 42; 50; 60; 71.

„Ve středu 1. ledna budou po dohodě s firmami omezeny spoje navážející na noční směnu (výroba bude zahájena až 2. ledna). Výjimkou je spoj na lince 31 do výrobní oblasti u Řepova, kde bude výrobní proces zahájen již noční směnou v úterý 31. prosince,“ pokračovala Kopalová.

A omezení provozu se dotkne také Silvestra, kdy budou po 20. hodině autobusy jezdit v omezeném režimu.

Kvůli kulturnímu programu je pak uzavřeno na Silvestra Staroměstské náměstí a to od 20 do 2 hodin. Pro autobusy bude platit objížďka. Na autobusovém nádraží bude omezený provoz informačního střediska, to znamená, že se infocentrum úplně uzavře a to mezi 23. prosincem a 1. lednem.