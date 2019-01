Nižnij Novgorod - Několik zástupců tuzemské automobilky se zapojilo do olympijské štafety, atmosféra byla spontánní a radostná

Michael Oeljeklaus, člen představenstva Škoda Auto, předal olympijský oheň Miroslavu Kroupovi, řediteli společnosti pro oblast Ruska a SNS. V ulicích Nižního Novgorodu panovala ve středu euforie. | Foto: Škoda Auto

Cestoval vlakem, v lucerně se proletěl letadlem, vystoupal na orbitální stanici do vesmíru, proháněl se tajgou na saních tažených soby, na atomovém ledoborci dosáhl Severního pólu, shlédl na svět z nejvyšší hory Kavkazu, potopil se na dno Bajkalu, a nyní už mu zbývá jen zlomek z jeho 65 tisíc kilometrů dlouhé trasy.



Řeč je o olympijském ohni, který na své dlouhé cestě, jež za necelý měsíc skončí na břehu Černého moře v Soči, nesli také zaměstnanci společnosti Škoda Auto. A Boleslavský deník byl při tom!



Nižním Novgorodem, kde pracují v automobilce zhruba tři stovky Čechů, cestoval olympijský oheň 7. a 8. ledna, tedy v období pravoslavných Vánoc.



I přes sváteční čas však ulice zaplnily davy lidí. Jedinečnou podívanou si lidé nemohli nechat ujít. Někteří nahlíželi z oken, jiní vzali plyšové maskoty her a šli podpořit běžce přímo na trať.



Čeští zástupci převlečení do sportovních souprav s motivy zimní olympiády absolvovali v autosalonu, jenž se stal jejich dočasnou základnou, obšírnou instruktáž, jak držet a zapalovat pochodeň. V mikrobusu se následně přemístili na stanoviště.



Ulice lemovaly kordóny policistů. Na každých třiceti metrech stál muž ve stejnokroji s beranicí na hlavě. A byl nesmlouvavý. Každý pokus o podlezení zábrany zarazil, každý náznak nepřístojnosti, která by před televizní kamerou nevypadala dobře, striktně potlačil v zárodku.



Když se štafeta běžců přiblížila, davy jásaly, mávaly vlaječkami se stejným nadšením jako před lety, křičely a objímaly běžce, ačkoliv většinou nevěděly, o koho se jedná.



„Kdo jsi?" ozvalo se z davu. „Michael Oeljeklaus," odpověděl ve spontánní euforii člen představenstva Škoda Auto za oblast výroby a zároveň jeden z nejvyšších představitelů značky, jenž byl rovněž součástí štafety čítající 14 tisíc lidí. „A odkud jsi, Michaeli," ptal se dál upřímný nadšenec z davu. „Z Německa," odvětil s úsměvem Oeljeklaus a prodíral se Rusy, které by do lepší nálady nedostal ani agitátor měsíce.



Kromě Oeljeklause reprezentoval automobilku v olympijské štafetě Miroslav Kroupa, ředitel společnosti pro oblast Ruska, Petr Linhart, šéf závodu v Nižním Novgorodu a další jejich kolegové.



„Účast na štafetě s olympijskou pochodní je pro Škoda Auto velkou ctí. Jako generální partner zimních olympijských her v Soči jsme rádi, že se můžeme zúčastnit této vysoce uznávané sportovní události," zhodnotil bezprostředně po běhu Oeljeklaus.



Když další běžci pod dohledem tajných policistů ve sportovních soupravách zmizeli za zatáčkou, vrátila se škodovácká výprava do svého zázemí, kde následovalo slavnostní předávání certifikátů.



Víte vůbec, jaký je osud pochodně, která už předala oheň dál? Zeptali jsme se.



Speciální klíček každou pochodeň uhasí, zbytky hořlavé látky se odstraní a každý z účastníků získá speciální vak s logem olympijských her, v němž novou trofej a připomínku slavnostní události uchová cestou domů.



Štafeta dala všem přítomným okusit velkolepost nadcházejících událostí.