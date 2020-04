ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Výjimky se ale najedou. To potvrzují zkušenosti mnichovohradišťské kanceláře Happy Tour. Zahraniční zájezdy se samozřejmě neprodávají vůbec. Několik prodaných tuzemských dovolených ale zdejšímu personálu v těžkých časech jistou naději dává. „Nejbližší možný termín je 19. června a čekáme, že se odjede. Hotely již požadují zálohy a počítají, že se otevřou. Další zájezdy budou v září,“ popsala za Happy Tour Lucie Rosenkrazová.

Opačnou zkušenost se zájezdy po Česku má však František Chmela z cestovní kanceláře v Železné ulici v Mladé Boleslavi. „Lidé se často ptají na možnosti tuzemské dovolené. U dotazů to ale končí, nikdo nenakupuje,“ předeslal muž, který tak nyní – jako většina jeho kolegů – čeká, jaká padnou rozhodnutí v otázce otevření hranic, jež je v tuto chvíli v jeho oboru tou nejdůležitější.

Mezitím řeší již prodané, ale za dané situace prakticky jistě nerealizovatelné zájezdy do zahraničí. Jako ideální možnost vidí převedení již vydaných peněz na vouchery, které by se daly využít třeba za rok. Navíc by při pořízení voucheru klient netratil, jako by tomu bylo při rušení zájezdů, kde roli sehrají storno poplatky. Na voucher se totiž přehraje celá částka. Možná i proto zákazníci v Železné zájezdy zatím nestornují a vyčkávají. „Klienti situaci chápou, všichni čekají,“ popsal František Chmela.

Takto optimistický pohled ale nesdílí třeba v kosmonoské cestovní kanceláři Feliza Travel. Ačkoli se i zdejší klienti prý o možnost voucherů také zajímali, spousta z nich nakonec sáhla pro radikálním řešení a zájezdy stornovala.



Vyjednávání o již prodaných zájezdech zažívají i v agentuře Planet. „Se všemi klienty jsme v kontaktu. Každý má zájezd od jiného pořadatele. Každý z pořadatelů má jiné podmínky a návrhy. Ty tlumočíme klientům,“ popsala za agenturu Šárka Hochmanová.

Provozovatelé cestovních kanceláří v regionu se nyní vesměs shodují, že tomu, kdo neměl vytvořenou rezervu, mohou dopady pandemie přinést velké finanční potíže, nebo dokonce krach. Cestovky totiž obvykle dostávají zaplaceno až za odjetý zájezd. Ale jejich pracovníci jsou stále v jednom kole. Náklady na provoz tu tedy jsou dále, ale příjmy jsou prakticky nulové. „Co jsme prodali od listopadu, nemáme zaplaceno. Za tu práci nám nikdo nic nedá. Ani za to, že se nyní věnujeme klientům, jimž jsme k dispozici 24 hodin,“ poznamenala Hochmanová, která tak již musí sahat do vlastních úspor, aby vůbec mohla zaměstnancům zaplatit.