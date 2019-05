Mladá Boleslav - Růžová Rekola budou brzy k dispozici v Mladé Boleslavi. Projekt sdílených kol má jeden velký úkol: přivést lidi k cyklistické dopravě a odlehčit tak městu od automobilů.

Sdílená kola fungují už na několika místech republiky. Zkušenosti s nimi mají například v Kladně. Sdílené kolo je možné najít a vypůjčit pomocí speciální aplikace, kterou si uživatel stáhne do mobilu. Stačí načíst QR kód a uživatel obratem dostane zprávu s kódem na zámek, který má každé kolo. Prvních 15 minut je zdarma, za každou další půlhodinu se platí 24 korun. Kola se při vracení vyfotí a dají se do stojanů, které má město rozmístěné v ulicích. Od září by potom mohlo být k dispozici také 10 elektrokol.