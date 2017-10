Ruské kolo v centru Mladé Boleslavi? Nápad budí vášně

Mladá Boleslav /ANKETA/ - Ten nápad má dvě polohy. Jedni jsou z něho nadšeni a ti druzí si klepou na čelo. Boleslavská radnice totiž vypustila informaci, že o prosincových adventních trzích uvažuje, že by v centru města instalovala obří ruské kolo. Až třicetimetrové!

Ruské kolo. Ilustrační foto. Foto: Archiv VLP

Adventní trhy se v Mladé Boleslavi uskuteční od 1. do 23. prosince, chystá se i program na Štědrý den.

“V rámci obvyklých atrakcí představujících například živé poníky nebo kolotoč, zvažujeme i pronájem ruského kola,” potvrdil myšlenky radnice primátor města Raduan Nwelati. Zároveň však od radnice zatím nelze zjistit bližší podrobnosti. Jen to, že město zkoumá, zda lze do adventu zajistit všechna možná povolení k instalaci ruského kola. O výdajích se nehovoří, ani o tom, zda by si atrakci město pronajalo, nebo zda by provozovatel kolo instaloval a poplatek za atrakci od lidí by směřoval do jeho kasy.

Nápad vyvolal mezi občany živou diskusi. “Mně se ten nápad líbí. Určitě se s dětmi půjdeme svézt,” je nadšená Jana Soukupová. Potěšení neskrývá ani Pavel Horecký. “Jelikož mám malé děti, tak to uvítám.”

Nescházejí ale ani kritici.

“To je nehorázná blbost. Chtějí dát půl milionu korun na celé trhy I s ruským kolem. Kde to žijí, pánové z radnice,” kroutí hlavou a zároveň se usmívá pro změnu Petr Koutský.

“To zase vymysleli nesmysl. Jakoby nebylo kam dát peníze. Všude se válejí bezdomovci, po městě nepořádek a my se budeme vozit na ruském kole,” rozčileně říká Martina Klinbauerová. Karel Popovič dokonce nápad označil za zhovadilost a mrhání penězi daňových poplatníků.”

Názory pro a proti jsou podle námi oslovených a reakcí na facebooku zhruba půl na půl. “Ani nevím, co si o tom mám myslet,” říká Jiří Dimitrov a doplňuje, že on se na ruském kole určitě vozit nebude.

Všechny reakce nejlépe charakterizuje odpověď Jany Brzobohaté, která sice bydlí v Bělé pod Bezdězem, ale Boleslav často navštěvuje a hodnotí tak s určitým odstupem a nadhledem: “Bude to zážitek s atmosférou. Lidi stejně budou remcat. Tak, jako když vysázeli v létě v Boleslavi po městě květiny. Mně se to líbilo a mnozí remcali. Nebo plechové a železné sochy na Staroměstském náměstí. Nebo bazén na Štěpánce. Ty samé reakce. Nejdříve odpor, pak pozitivní reakce.“

Adventní trhy, které se uskuteční od 1. do 23. prosince, doznají jednu zásadní změnu. Přesunou se z dosud tradičního Staroměstského náměstí do parku na Výstavišti. Pokud se však radnici podaří dovézt na Výstaviště ruské kolo, pak se historický kolotoč přesune na Staroměstské náměstí, kde bude taká vánoční strom a betlém. “Z lokality vymezené Výstavištěm, Českobratrským náměstím, náměstím Míru a Železnou ulicí bude adventní nálada přímo dýchat,“ věří Raduan Nwelati.

Mezi stánkovými prodejci budou k prodeji výrobky klientů Centra 83, boleslavských seniorů i díla místních umělců. Ačkoliv se blíží konec října, o definitivní podobě programu dosud není jasno. Vystupovat budou místní umělci, hovoří se o účastnících soutěže Boleslavsko hledá talent a dalších, především domácích zájmových spolcích. “Určitě pozveme I profesionální umělce,” tvrdí primátor Raduan Nwelati. Koho radnice pozve, to se zatím nepodařilo zjistit.

Ruské kolo na adventní trhy ano? Nebo ne?

Ohlasy ze sociálních sítí

Monika Amelie Cipra: I když nejsem lokální, tak si říkám "Proč ne?" Jsem proti vzorci "Vždycky to tak bylo". Nebo: "Nikdy to tak nebylo, tak proč by to mělo být?". Osobně fandím všem, co se snaží (pro jakékoliv město) udělat něco nového a trochu změnit ten "šedý manšestr".



Jiří Šubr: Zbytečně vysoké náklady. Houpajdy a řetízák udělají stejnou radost pro děti a za mnohem mnohem míň! A pro hezký výhled lze vyšlápnout na radniční věž!



Tomáš Ježek: Já jsem pro úchylárny odjakživa, takže za mě bomba nápad, ale obávám se, že jsem jedno procento lidí, co je pro takové věci. Samozřejmě, pokud by tam mělo zůstat navždy, tak je to kravina.



Monika Šléglová Karglová: Je to zbytečnost a šílenost!



Dalibor Kolář: Záleží, kde by to, dovedete si představit pohled z výšky na Mladou Boleslav a na ozdobené rozsvícené město? Spousta lidí by určitě byla nadšená. Já jsem pro, samozřejmě to nesmí být předražená investice, ale proč nedělat lidem radost. To se už neumíme radovat? Jasně, chodníky, silnice a další věci jsou potřeba, ale potřeba je taky i trochu upřímné radosti, jinak z nás budou brzy roboti.



Jana Petrová Lejpová: Kravina. Ale každé zboží má svého kupce.



Rudolf Vítek: Dnes ve světě naprosto normální věc, která je hojně využívána. Teď na dovolené v Normandii jsme potkali kolo na dvou místech. A například naše dcera to má moc ráda. Jen se tomu neříká ruské kolo, nýbrž Ferris Wheel. Jo a v Londýně ho mají dokonce po celý rok. Já jsem jednoznačně pro.



Martin Horák: Na Vánoce asi fajn. Třeba Berlín má spoustu podobných věcí. Jsem pro. A děti budou jednou vzpomínat.



Luboš Koucký: Tak to mi přijde fakt nesmyslné. Už to trochu zavání předváděním. Nemluvě o tom, že nebude levné. Nemluvě o tom, že ty peníze by byly jistě užitečnější a potřebnější na jiné problémy a města a občanů.



Petra Sklenářová: Za celou naši kancelář, osm lidí, rozhodně Ne!



Pavel Kverek: Já se oprostím od hledání, kolik to bude stát peněz, peníze to budou asi ze šuplíku na kulturu, tak jestli tam jsou, proč ne. Přál bych jen plechovému městu zájem lidí, což bývá často problém a svádí se to na enklávu nádeníků.



Ivana Matoušková: Já bych byla radši, kdybych se v tomhle městě mohla cítit bezpečně.



Jan Frumar: Jestli budou vyhřívané sedačky, proč ne.



Pavel Rejnart: Myslím, že zbytečnost. Má rodina určitě nevyužije.



Jana Hladíková: První dojem - šílenost. Druhý - díky za každou "atrakci", která vytáhne lidi z domů do ulic. Předpokládám, že jestli si to město půjčí, na vstupném se mu to vrátí. A když ne, tak snad utrží něco z místa, které majiteli pronajme.



Tereza Kopecká: Proč ne, nebyla by to jediná věc, která je tady dost na hlavu. Viděla bych raději investice do potřebnějších věcí. Ale dnešní dobou vládne populismus. Bohužel.



Péťa Bj Janečková: Proč ne.