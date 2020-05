ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Restauratéři. Hospodští a kavárníci se těšili, jak se po mnoha týdnech alespoň částečně vrátí do provozu. Čáru přes rozpočet ale udělalo tentokrát počasí. Někteří zahrádku ani neotevírali, třeba jako kavárna La Divinita Coffee. Majitelka kavárny Šárka Hrušková Mejstříková uvedla, že kvůli počasí zahrádku neotevírali, snad příští týden; otevřené bylo jen okénko. „Okénko funguje zatím stále stejně, abychom byli vidět a lidé o nás věděli,“ řekla.

Mladoboleslavská kavárna Škoda nezajít otevřena ve zkrácenou otevírací dobu od 8 do 16 hodin a lidé si hlavně dopoledne cestu našli, než se pokazilo počasí. „Počítali jsme s tím dopředu, že má být ošklivo, proto jsme se pro první týden rozhodli zkrátit otevírací dobu. Dopoledne lidi chodili, myslím, že to vnímali pozitivně, že si mohou sednout bez roušky venku,“ řekl Michael Martinek, provozní kavárny. Těší se hlavně na datum 25. května, kdy se má otevřít i vnitřní prostory pohostinství. „Čekáme ale, jak to celé dopadne. Doufám, že budeme moci otevřít třeba i v omezenější kapacitě, ale že půjde o plnohodnotný provoz,“ podotkl.

Pizzerie Diverso zaregistrovala pouze malý zájem o zahrádky. Řekl to majitel restaurace Ladislav Balák. „Dnes navíc bylo špatné počasí, takže to se to asi ještě umocnilo. Myslím, že 14 dní, co budou pouze zahrádky, půjde o dobu, kdy si lidé budou pouze zvykat na to, že si někam mohou jít sednout,“ vysvětlil. Podle něj obsloužili za celý den osm až deset stolů. „Lidé ale přišli pouze na kafe, pivo, čaj. Jedli tu pouze tak dva stoly,“ řekl.

Návrat školáků do lavic se odehrával za zvýšených hygienických opatření. Deváťáci utvořili skupinky nejvýše po patnácti žácích, kteří měli mezi sebou rozestupy už od vstupu do školy. To ale není všechno: třeba na základních školách byli pedagogové vybaveni jak rouškami, tak i štíty přes obličej. O přestávce se odehrávala desinfekce ve třídách, jako dalších z opatření zamezující šíření koronaviru.