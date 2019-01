Josefův Důl - Obecně prospěšné práce dostály v tomto případě svému jménu

Brzy to bude skoro rok, co pana E. R. (z pochopitelných důvodů si nepřeje uvést celé jméno) zastavila policejní kontrola. Přestože měl pozastavené řidičské oprávnění, sedl za volant poté, co pil alkohol.

Začal se psát příběh, který má dobrý konec nejen pro hlavního aktéra, ale i pro Josefův Důl, vesničku nedaleko Mladé Boleslavi.

Jelikož pan E. R. řídil pod vlivem alkoholu už podruhé, soud ho odsoudil k 300 hodinám obecně prospěšným pracím. Kontrolou byla pověřena boleslavská pobočka probační a mediační služby, kam se v březnu letošního roku dostavil.

„Zajímavé je, že nejdřív nám tvrdil, že s tím odsouzením k výkonu trestu obecně prospěšných prací nesouhlasí. Nicméně v Josefově Dole, kde žije, mu vyšli vstříc a umožnili mu si trest odpracovat," vysvětluje vedoucí probačního střediska Štěpánka Radikovská. Jelikož je pan E. R. původním povoláním stavař, rozhodl se využít své dovednosti k vylepšení obce. Vyhlédl si chátrající schodiště. „Historické schodiště se nacházelo v hodně špatném stavu a rekonstrukce z důvodu bezpečného užívání byla nezbytná. Variantu opravy v rámci obecně prospěšných prací jsme proto uvítali, i když to byl celkem risk," vypráví místostarosta obce Jaroslav Čech.

Práce začala v květnu, v říjnu byl E.R. s rekonstrukcí hotov. Jednalo se o kompletní opravu otlučení staré omítky, doplnění chybějícího zdiva, sanace, vyrovnání schodnic, fasáda.

„Jsme moc rádi, že to vyšlo. Není ojedinělé, že odsouzení obecně prospěšné práce nedokončí nebo jsou s nimi problémy. V tomhle případě jsme ale slyšeli samou chválu i ze strany vedení Josefova Dolu," říká úřednice.

Pozitivně celou akci hodnotí i místostarosta Čech. „Oprava schodiště přispěje k zlepšení bezpečnosti chůze i zlepšení vzhledu obce. Díky tomu, že jsme platili pouze náklady na materiál, tedy asi 40 tisíc korun, ušetřili jsme dalších zhruba 150 tisíc," uzavřel.