Zpoždění mohou řidiči nabírat třeba kvůli stavebním pracím na dálnici D10. S největším omezením musí v tuto chvíli počítat řidiči v okolí Benátek nad Jizerou, kde se opravuje povrch a vyměňují svodidla. „Dále zde bude řešena dendrologie, odvodnění komunikace, výměna směrových sloupků, svislých dopravních značek a obnova vodorovného dopravního značení,“ připomněl mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Jan Studecký. Hotovo má být do července.

Krátkodobé omezení začne dnes také na silnici II/610 Turnov – Svijany. A pozorní by měli být hlavně cestující v autobusech. „Autobus pojede ve směru z Mladé Boleslavi až do zastávky Loukov, železniční stanice, kde se otočí a vrací se zpět do Březiny a na D10, v opačném směru obráceně,“ řekl Jan Holub, manažer dopravy společnosti Arriva, která dopravu na Boleslavsku zajišťuje.

Místo zastávky Svijany pak autobus zastaví na zastávce Příšovic, hlavní silnice. Spoj, který odjíždí z Mladé Boleslavi v 5.25 hodin, navíc podle plánů nezastaví ve stanici Loukov.

Kvůli uzavírce silnice II/279 u Rabakova se zruší několik zastávek. Linka 260080 navíc pojede v upravených časech.

Nadále bude také pokračovat omezení u Malobratřic, kde se opravuje křižovatka, na které se stával vyšší počet dopravních nehod.

Omezení pokračuje i v Mnichově Hradišti kvůli opravám sítí a dalších míst na náměstí.

Se zdržením je zapotřebí počítat na trase Plazy – Strakory – Studénka – Bakov nad Jizerou, kde se za provozu opravuje silnice.

Změny v autobusové dopravě kvůli uzavírkám



- od 1. 4. 2019 do 10. 4. 2019 zrušena zastávka Mladá Boleslav, Jičínská ve směru ke kruhovému objezdu a na Jičín. Na opačné straně zůstává na svém místě. Náhradou budou autobusy stavět na MHD Rozvoj.



- IDOL 360 Liberec – Hodkovice nad Mohelkou – Mladá Boleslav, ve směru z Boleslavi autobus jede až do stanice Loukov, železniční stanice, tam se obrátí a jede do Březiny a na D10. V druhém směru pak opačně.



- Místo zastávky Svijany, na nájezdu obsluhuje linka zastávku Příšovice, hlavní silnice



- na trase II/279 Rabakov – Prodašice, 260080 Dolní Bousov – Rabakov – Dolní Bousov a 260110 Mladá Boleslav – Prodašice – Rožďalovice bude změna v jízdních řádech, ty jsou dostupné na stránkách Arrivy



- Linka 260080 jede v upravených časech, ranní a odpolední spoje začínají/končí v zastávce Domousnice, železniční zastávka. Polední spoj jede jako obvykle do Veselice. Zastávky Domousnice, MŠ; Rabakov, chaty a Rabakov nejsou obsluhovány.



- od 1.4. bude možné zpoždění na silnici I/38 mezi obcemi Hrdlořezy a Debř, kde se bude opravovat silnice.



- Linka 260110 jede v objízdné trase a neobsluhuje zastávky Domousnice, MŠ; Rabakov, chaty; Rabakov a Ujkovice, Na křižovatce. Ze zastávky Domousnice, MŠ využijí cestující linku 260950 Mladá Boleslav – Libáň, ze zastávky Ujkovice, Na křižovatce linku 260860 Mladá Boleslav – Prodašice.



- Po dobu omezení je pro linky 260120 Mladá Boleslav – Čistá – Březinka a 260500 Mladá Boleslav – Čistá – Bělá pod Bezdězem zrušena bez náhrady zastávka Mladá Boleslav, Debř, hlavní silnice



- Na linkách bude docházet také k různým zpožděním, což platí až do 20. května.



- Dále pokračuje uzavírka u Malobratřic. Na trase Plazy – Stakory – Studénka – Bakov nad Jizerou se autobusy mohou zdržet, vozovka je opravována za provozu a ten se zde řídí kyvadlově.



- Od pondělí 1. 4 2019 jsou upraveny jízdní řády linek 260020 Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou – Dobšín, Kamenice a 260090 Mladá Boleslav – Kněžmost – Dobšín.



- 260020 Mladá Boleslav – Bakov nad Jizerou – Dobšín, Kamenice je spoj č. 7 s odjezdem v 13:15 z Mladé Boleslavi v provozu nově každý pracovní den. Spoj č. 8 v 13:50 z Kněžmosta do Mladé Boleslavi je převeden na linku 260090 a po trase této linky nejede.



- 260090 Mladá Boleslav – Kněžmost – Dobšín jsou zavedeny nové spoje v 14:10 a 22:10 z Kněžmosta do Mladé Boleslavi a v 21:20 z Mladé Boleslavi přes Horní Stakory do Kněžmosta. Spoje jedou každý pracovní den.



-všechny jízdní řády jsou na www.arriva.cz

Tomáš Langer, Zuzana Zelenková