Po úvodním monologu Petra Dědka totiž následovala jen slovní přestřelka mezi ním, zastupiteli a kosmonoskými obyvateli. Na místě nechyběla ani Milada Vrbová z ČSOP Klenice, která dementovala v podstatě cokoli, co Dědek řekl.

Jedním z velkých problémů plánované zástavby je, kromě přímého vlivu na pohodu bydlení obyvatel, například to, že se na místě vyvinul ekosystém, který by byl zničen. Žabičky, jak obojživelníky nazval Dědek, mají podle něho na místě přechodové chodníčky a tak je všechno v pořádku. „Mám zde fotografii jednoho z těch přechodů, je značně poškozený,“ dementovala i tento výrok Vrbová.

Firma D+D lidem slibuje nový obchvat i přírodní val, který by odstínil vysoké haly. Kosmonoští ale zásadně nesouhlasí se samotnou zástavbou. Zastupitelé jsou v pasti hned nadvakrát, protože část obyvatel haly nechce, ale část, která má na tomto území své pozemky, by je naopak ráda firmě prodala a přišla si na pěkné peníze. Kdyby město projekt zarazilo, muselo by se vypořádat také s nimi.

Nadále platí, že Kosmonosy zaplatí vypracování posudku právní kanceláře Frank&Bolt. Poté se uvidí, co bude dál. Od případné směny pozemku za jiný, jednatel během zastupitelstva upustil.