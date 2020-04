ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE

Úskalí distanční výuky zná například oslovená maminka Jana, která má doma žákyni třetí třídy. „V systému, který má naše škola, je vidět aktivita ostatních, na podněty nás reaguje tak pět,“ předeslala s tím, že domácí vzdělávání není vůbec nic snadného. Ačkoli přístup v nelehké době školy chválí, musela si prý najít vlastní cestu, jak to doma všechno zvládnout. „Naštěstí mám kamarádku, která učí své děti doma. Poradila mi, jak na to,“ dodala žena.

Ve výsledcích online výuky ale vůbec nemusí kámen úrazu být. Třeba ředitelka 5. základní školy v Mladé Boleslavi Marcela Pavlíková uvedla, že rozdíly ve vědomostech nebudou tak markantní, protože si žáci ze znalostí nabraných během vyučování zapamatují asi 3 až 5 procent látky. „Že nechodí do školy, ale žáky mnohem více poškodí po stránce sociální,“ doplnila Pavlíková.

Oslovená maminka však zmínila i další své starosti s návratem dcery do školy. Má obavy i z dodržování hygienický opatření. Nedovede si podle svých slov představit, že by děti ve škole seděly celý den s rouškou přes obličej. Je tak nyní rozhodnutá využít možnosti volby a svou dceru raději nechat i po 25. květnu doma.

Spoustu otázek kolem návratu dětí si ale kladou i samotní ředitelé a právě možnost rozhodnutí rodičů, zda poslat dítě do školy, nebo počkat až na září, je jednou z těch nejzákladnějších. Neví totiž, kolik dětí přijde, a nemohou tak začít přizpůsobovat své plány.

Třeba ředitelka 2. základní školy v Mladé Boleslavi Hana Macková uvedla, že postoje rodičů se v tomto různí. „Mám informace, že by rodiče byli rádi, aby děti šly do školy. Na druhou stranu máme také například výsledek jedné online třídní schůzky od páťáků, kde mne rodiče žádají, zda by mohla pokračovat distanční výuka, protože jim naprosto vyhovuje,“ upozornila.

Jako návrat z prázdnin?

Další otázkou, kterou si pedagogové kladnou, je, jak vůbec může návrat dětí vypadat v praxi – a to jak z hlediska průběhu výuky, tak z hlediska personálního. Třeba ředitel ZŠ Kosmonosy Milan Petráš to přirovnal k návratu z letních prázdnin. Ovšem s tím rozdílem, že řada pedagogů nebo vychovatelů zřejmě kvůli hrozbě koronavirové nákazy vůbec nenastoupí. „Už teď mi z prvního stupně nemůže ze zdravotních důvodů nastoupit osm učitelek a tři vychovatelky,“ popsal Petráš.

Rovněž upozornil na systémové „kotrmelce“. Připomněl, že se týdny ladil proces online výuky, všichni se mu přizpůsobili a konečně i nějak funguje. Nyní by se ale to všechno smetlo a začínalo by se zase od začátku.

Vystávají však i další otazníky. Oslovení ředitelé se shodli také na tom, že ne všude bude bezproblémové zajištění rozestupů či nošení roušek. O těch navíc není zcela jasné, kdo je žákům zajistí. Otázek je tedy hodně, ale odpovědi zatím skoro žádné. Kompletní informace se totiž školy teprve dozví. V následujících dnech by měly dostat jasné instrukce a manuály od z ministerstva školství.