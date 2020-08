Velké těžkosti nyní zažívá například Ladislav Fišer, který v Mladé Boleslavi vede taneční školu Fis Ladislava Fišera. „Denně řeším 30 telefonů protože máme v kurzech zapsáno velké množství dětí,“ vysvětlil Fišer.

Své kurzy museli výrazně přizpůsobit, radost z toho ale nemají. „Kluci nebudou mít saka, navrhujeme jim nosit košile s krátkým rukávem a kravaty. Rodiče na to reagují velmi podrážděně, ale akceptují to a doufají, že od září dojde k rozvolnění,“ popsal vedoucí taneční školy. Podle něho jsou ale také takové školy, které mají v plánu nařízení obcházet. Spoléhají na to, že sport má od roušek výjimku, což se ve skutečnosti týká pouze soutěžního tancování. „Některé taneční školy tedy říkají, že děti nejdou do tanečních, ale do tanečního klubu, do tanečního klubu ale zase nemohou rodiče,“ podotkl Ladislav Fišer.

Rodiče se pak často dožadují zrušení kurzů nebo jejich posunutí do lepší doby, to však podle Fišera není možné. „Nelze to udělat kvůli pronájmům, ale úplně nejhorší situace nestane, až se bude blížit věneček,“ podotkl. Fišer tedy nyní pracuje na tom, aby mohl být věneček rozdělen do dvou termínů.

Podobně jsou na tom také v taneční škole Zita. I sem dochází velké množství tanečníků, kurzy jsou plné a některé budou mít 100 a více účastníků.

„Je to společenská akce pro více než sto lidí a momentálně platí, že by měli mít roušku,“ popsal Josef Zita. Sám si vyzkoušel tanec v roušce podobné té, kterou používají komentátoři a nebylo to ideální. „Nejradši bychom s těmi kurzy skončili, ale máme je již rozjeté. Pokud je na sále 100 a více lidí, budou mít roušky, na některém kurzu máme i 150 lidí, na některém 30,“ popsal Zita s tím, že pro to, aby byl kurz vůbec rentabilní, je zapotřebí alespoň 20 až 25 párů. Své žáky tady však prozatím neinformovali o tom, co si mají na první hodinu vzít, protože se nařízení mění velmi často,

Kdo by chtěl zavítat to Tančírny Mladé Boleslav, ten může bez obav přijít bez roušky. Tady se nebudou muset nasazovat. „Nesejde se nám nikdy 100 lidí. S rouškou se tancovat vůbec nedá,“ popsala Petra Schiffmannová z Tančírny MB.