Posílené hlídky městské policie se nyní zaměřují především na ubytovny, na kterých bydlí mnoho zahraničních pracovníků. Počet hlídek se podařilo během města více než zdvojnásobit – a to díky takzvaným pomocníkům městské policie. „Jsou to zaměstnanci bezpečnostních agentur, zdvojnásobil se tak počet lidí na každý den,“ uvedla boleslavská mluvčí Šárka Charousková.

Město ale stále zvažuje i další bezpečnostní opatření, o těch se rozhodne podle dalšího vývoje krizové situace.

Policisté se svými pomocníky hlídají nejen veřejný pořádek, ale také dodržování vládních nařízení, především omezení pohybu a nošení roušek.

Podle velitele městské policie Tomáše Kypty jsou lidé v tomto vesměs ukáznění, najdou se ale výjimky. Například minulý týden v pátek policie načapala několik výtečníků před restaurací U Kvakoše. Roušky neměli nasazené a ještě na veřejném prostranství popíjeli alkohol. Strážníci trojici mužů, dva Slováky a jednoho Čecha, zkontrolovali. Slováci uposlechli, ukázali občanky a roušky si nasadili si. Jejich český společník ale vstřícný nebyl. Začal na muže zákona pokřikovat, že jim nic ukazovat nebude, protože jsou „jen měšťáci“ „Já si tady budu chlastat, jak se mi bude chtít, vy mi nebudete říkat, co mám dělat,“ křičel dokonce. Nakonec zakročila státní policie a muž dostal pokutu ve výši 10 tisíc korun.

Trestná činnost klesla na minimum

Jinak je ale situace v ulicích Mladé Boleslavi spíše klidná. Trestná činnost dokonce klesla na minimum. I lidé bez domova jsou prý ukáznění a roušky, které jim v uplynulých dnech policisté rozdali, nosí. „V poslední době se policisté nepotkali s bezdomovcem, který jí neměl,“ doplnil Kypta s tím, že lidé bez domova nejsou ti, kteří by vládní nařízení úmyslně porušovali. S rouškovou povinností mají prý největší problém kuřáci. „Po upozornění ale ochranou pomůcku nasazují,“ dodal velitel městské policie v Mladé Boleslavi.

Hlídky v době karantény posílila i státní policie. „Vypomáhá nám cizinecká policie z ICP Praha Ruzyně, v ulicích máme členy pořádkové jednotky, hlídkují i detektivové a vyšetřovatelé z kriminálky,“ vyjmenoval ředitel Územního odboru Mladá Boleslav Marek Jirouš.

Aby byly řady strážců zákona co nejsilnější, mnoho policistů odložilo dovolené, ozdravné pobyty či kurzy. Zastavila se i základní odborná příprava a další, jinak obvyklé provozní úkony. „Některé plánované věci jsme odložili, proto můžeme k hlídkové činnosti využít více než 50 kriminalistů,“ upozornil Jirouš. „Troufám si tvrdit, že jsme připraveni a že to společně zvládneme,“ dodal.

Velitel městské policie Tomáš Kypta: Roušky nejčastěji sundavají kuřáci

Porušují lidé často nařízení nosit roušku?

Je jich dost, kteří ji nemají, ale většina si ji po upozornění nasadí. Jsou to hlavně kuřáci, pak lidé, kterým vadí, jdou bez ní a po upozornění ji opět nasazují. Drtivá většina okamžitě si jí nasadí.

Jsou lidé často vulgární?

Jsou to jednotky, něco jsme řešili na místě, ale jsou i tací, kteří porušují další zákaz a to popíjení alkoholu na vybraných veřejných prostranstvích. Setkáváme se s tím, že popíjejí, tím pádem nemají ani roušku Takže dostanou pokutu a nařídíme jim, aby si nasadili roušku. Nebo to řešíme oznámením na magistrát.

Padla i pokuta…

V jednom případě jsme na místě udělili blokovou pokutu. Roli ale hrálo více faktorů, bylo tam neuposlechnutí výzvy, dotyčný navíc vulgárně napadal strážníka a tak dále. Byl to takový odstrašující případ, že se nevyplatí neposlouchat nařízení, které teď vadí všem.

Bezdomovci nařízení poslouchají?

Mezi bezdomovce jsme rozdali roušky, pokud jsme viděli nějakého, který by jí neměl. Nejsou to ti, kteří by odmítali nosit roušky. V poslední době se policisté ani nepotkali s bezdomovce, který by jí neměl. Nejsou to ti, kteří by úmyslně překračovali nařízení vlády.