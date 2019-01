Kost - Kdo představení na Kosti viděl, běhal mu mráz po zádech

Matěj Ruml a Veronika Kubařová | Foto: Ilustrační foto

Bylo to jako v hororu. A přitom to byla tragikomedie. Čtěte, jak to bylo. Místo děje: nádvoří hradu Kost. Účinkující: herci mladoboleslavského Městského divadla. Hraje se Romeo a Julie.

Romeo a Julie jsou právě na plese. V tu chvíli diváci ztuhnou. Na nádvoří se slétá hejno vlaštovek. Pozorují dění, pokřikují na sebe, poletují. Když nastane na scéně souboj, najednou se objeví poštolka. A začne vysílat výrazné signály, co že se to tu děje.

Vrcholem všeho je závěr hry. Romeo právě umírá v hrobce. V tu chvíli se zvedá velký vítr, klidně lze napsat vichřice. Část kulis padá.

Najednou je konec a herci se uklánějí. Vítr se jako mávnutím proutku uklidňuje, je bezvětří, ptáci odlétli.

Co si o tom myslet? Možná něco mezi nebem a zemí existuje. Pondělní představení Romeo a Julie skončilo. Jedno ze tří posledních. To druhé má být odehráno na nádvoří hradu Kost dnes, opravdová derniéra této úspěšné hry je naplánována na zítřejší večer.

Hraje se od 20.30 hodin. A z kapacity hlediště 300 míst bylo v pondělí volných už jen asi dvacet. Chcete-li být u toho, zkuste se kontaktovat do Divadelní kanceláře v Mladé Boleslavi, možná pro vás nějaký lístek ještě najdou.

Ředitel boleslavského divadla František Skřípek byl včera ještě plný emocí z onoho „kouzelného" večera. „Tahle atmosféra se nezažívá každý den. Bylo to něco, co nelze předvídat. Něco, co umocňuje emoce na jevišti ve spojení s přírodou. Jsem přesvědčen, že tam nahoře nás někdo má rád a vše zařídil. Jinak by to snad ani nebylo normální. Mne z toho až mrazilo, jak vše korespondovalo s tím, co se dělo na jevišti. Když jsem v noci odjížděl, všude kolem létaly blesky, jen na kosti byl klid. Krásné," popsal své pocity ředitel František Skřípek.

V první řadě sledoval Romea a Julii (hrají Matouš Ruml a Veronika Kubařová), který se při dnešní premiéře bude hrát po čtyřiačtyřicáté i náměstek mladoboleslavského primátora Adolf Beznoska. Ten byl po skončení nadšen.

„Něco podobného jsem dlouho nezažil. Přijede mi dnes maminka, tak ji na představení chi vzít, protože je to nejen naposledy, kdy se hra tady hraje, ale je to prostě něco, co je úžasné," podotkl Adolf Beznoska.