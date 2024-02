/FOTO/ V Mladé Boleslavi vystavuje od 14. února své fotografie Robert Vano. V mladoboleslavském Paláci Templ začala vernisáží výstava. A poté v Domě Kultury fotograf vyprávěl o svém životě a jak se dostal k fotografii.

Vernisáž výstavy Robert Vano - MEMORIES, 14. 2. 2024 | Foto: Petr Linhart

Robert Vano je módní a reklamní fotograf, který za svou kariéru působil v New Yorku, Paříži a Miláně, kde fotografoval pro módní časopisy Cosmopolitan, Harper's Bazaar či Vogue. Fotografuje černobílé portréty a akty na klasický film a používá také už málo používanou techniku platinotypie.

Výstava bude přístupná do 17. března. Galerie je otevřena od úterý do neděle vždy od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.