Upozornil na to Martin Buček z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že se bude bourat most na silnici číslo III/27911 nad dálnicí u Svijan. Je to sice už kousek za hranicí středních Čech, na Liberecku – nicméně omezení se může týkat i četných řidičů ze středních Čech; obzvlášť z Mladoboleslavska. Ti si podobnou situaci pamatují i z dubna, kdy došlo na demolici mostu nad dálnicí nedaleko Kosmonos.