Jak dlouho jste žila v Mnichově Hradišti?

Trvalé bydliště tam mám pořád, ale fyzicky jsem se tam zdržovala 19 let. Odešla jsem studovat a našla si dobrou a dobře placenou práci, která mě baví, a za kterou bych takhle zaplaceno na Mladoboleslavsku nedostala.

Plánujete se vrátit?

Návrat neplánuji, ale těžko říct co bude za 5-10 let.

Jak se vám líbí změny ve městě?

Můžu komentovat jen změny, které postřehnu při krátkých návštěvách. Především je to proměna náměstí, která podle mně dopadla nad očekávání příjemně, což se ale netýká radničních hodin, které po modernizaci nejsou ve tmě od nás z domu čitelné. Velká změna je určitě dům dětí a mládeže s jídelnou, já chodila do starého pavilonu které byly dohromady postaveny 3. Jeden z nich dodnes slouží pro první třídy 1. Základní školy a trošku to nové moderní prostředí dnešním prckům závidím.

Je v Hradišti dostatečné vyžití pro mladé?

Pro rodiny s menšími dětmi je Mnichovo Hradiště asi dobré, ale pro adolescenty je to horší. Pokud nemají nějaké pozitivní zájmy a vzory, tak nic co by je oslovilo neshledávám. Snadno tak mohou spadnout k nevhodnému chování. Třeba už je to ale za těch 10 let jinde.