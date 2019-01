Soleček - Na pět desítek řidičů se ve čtvrtek dopoledne podrobilo při silniční kontrole orientační dechové zkoušce na alkohol.

Své druhé pokračování měla na Mladoboleslavsku preventivní akce, při které policisté kontrolovali intenzivně to, zda řidiči neusedli za volant po požití alkoholu.



Řidič, který „nenadýchal žádný alkohol", dostal malý dárek. Mladoboleslavští dopravní policisté se zapojili do projektu prevence „Řídím, piju nealko pivo", který připravilo Policejní prezídium ČR ve spolupráci s Českým svazem pivovarů a sladoven.



Cílem projektu je boj proti alkoholu v silničním provozu a rozšíření povědomí o nápoji pro řidiče, který může být bezpečnou alternativou z hlediska bezpečnosti a dodržování zákona. Na dopravně bezpečnostní akci, která se uskutečnila ve čtvrtek dopoledne na silnici mezi Horním Bousovem a Kněžmostem, a měla převážně preventivní charakter, byla přítomna i zástupkyně svazu pivovarů.



„Řidičům, kteří se podrobili dechové zkoušce s negativním výsledkem, rozdáváme nealkoholické pivo, alkohol tester a informační materiály související s projektem," uvedla Denisa Křížová.



Obdobná akce se na stejném místě uskutečnila již vloni a stejně jako nyní měla skutečně preventivní charakter.



„Dopravní policisté provádějí běžnou silniční kontrolu, při které se ověřují doklady řidičů a technický stav vozidel. Součástí kontroly je potom také dechová zkouška," přiblížil průběh kontroly mluvčí mladoboleslavských policistů David Schön. „Po skončení preventivní akce budou policisté pokračovat v kontrolní činnosti, při níž se zaměří na sledování dodržování maximální povolené rychlosti," dodal mluvčí.



„Je dobře, že policie kontroluje řidiče. Po vypití alkoholu bych nikdy za volant nesedla, mám malé děti a jezdím vždy opatrně," řekla řidička Irena Hromádková z Jičínska.



„Ta plechovka piva je prima nápad na cestu. To je poprvé, co jsem při kontrole na silnici něco dostal, a to jezdím už skoro čtyřicet let," řekl starší řidič renaultu.



Dopravní policisté zastavovali prakticky všechna projíždějící vozidla včetně kamionů i traktorů.

Přestože zkontrolovali na padesát řidičů, žádný závažný přestupek neodhalili.