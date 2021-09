Po dohodě se zástupci stavby tam zůstane zachována možnost vjezdu pro místní obyvatele – v rámci možností, jak to umožní postup prací. Transport popelnic od domů na místo dostupné svozovému vozidlu zajistí zhotovitel.

Od října jsou pak ohlášeny další uzavírky. Kvůli obnově povrchů mají být od 1. října až do předvánočního času kompletně uzavřeny část Bezručovy ulice (v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Václavkovou a Arbesovou) a dále Arbesova. O něco kratší dobu, mezi 4. říjnem a 15. prosincem, bude platit uzavírka v lokalitě Podchlumí, kde se chystá úprava komunikace po budování kanalizace a vodovodních přípojek.

Plánované je víkendové omezení průjezdu v části kruhového objezdu na Jičínské ulici, kdy jde o významnou trasu I/16 na Sobotku a Jičín; navíc s napojením nájezdovými větvemi na dálnici D1 u exitu 44a. Částečná uzavírka související s II. etapou rekonstrukce povrchu komunikace má být aktuální od 25. do 27. září.

S novými dopravními komplikacemi v podobě omezení kvůli stavebním pracím musí počítat řidiči v Mladé Boleslavi. Zcela neočekávaně se ve čtvrtek 23. září ráno motoristé setkali s pracovním ruchem v křižovatce U Měšťáků, kde je překvapil bagr na výjezdu do Havlíčkovy ulice. Zdejší práce souvisejí s havárií vodovodního řadu - a neměly by trvat dlouho.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.