Vlivem uzavření křižovatky bude nákladní doprava odkloněna na dálnici D10, osobní doprava pak na objízdnou trasu ulicí Debřská, Radoučskou spojkou na silnici I/38. „Musí s tím počítat i všichni řidiči, kteří přijíždějí od Mladé Boleslavi směrem na Bakov nad Jizerou, aby včas na kruhovém objezdu odbočili na I/38 a jeli dále po objízdné trase,“ upozornil za město Mladá Boleslav Pavel Šubrt.

V Mladé Boleslavi postaví novou porodnici. Fungovat by měla do pěti let