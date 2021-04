Na „Pětku“ jsem ve čtvrtek vyrazila po přečtení spousty komentářů rodičů, kteří na různých facebookových stránkách vyjadřovali své rozhořčení z toho, že se děti budou muset podrobit testování. „Svoje dítě do školy vůbec nepošlu. Nesouhlasím s tím, aby dcera byla testovaná, ani s tím, aby tam seděla v respirátoru,“ hlásala například paní Anna. Zajímalo mne teda, jak moc je celý proces pro děti stresující a jak to reálně vypadá.

Na „Pětku“ přicházím v sedm hodin ráno. Testování totiž začíná poměrně brzy a to už v 6.45 hodin, ať není narušená výuka. První na řadu jdou děti z ranní družiny. Dneska tady byly jen dvě. Testovací místnost nacházím hned vedle šaten. Už jsou zde připraveny místní pedagožky v čele se zástupkyní ředitele Leonou Novákovou, která si na sebe dnes oblékla uniformu sestřičky. Jak se mohu za pár okamžiků přesvědčit, děti jsou z její dnešní vizáže nadšené.

Pětice učitelek bude děti testovat nastálo. Nebudou se nějak točit, aby se vystřídal celý pedagogický sbor. To však znamená i osobní oběť. „Musíme tady být asi o hodinu dříve, tedy už v půl sedmé,“ okomentovala Leona Nováková.

V sedm hodin, tedy na začátku testování, tady ještě příliš mnoho dětí není. Chodí spíše jednotlivci a tak máme i chvilku, abychom si popovídaly. Se samotným testováním problémy nejsou. Přesto je něco, co škole příliš nevyhovuje. „Máme tady jeden koš na plasty, tam házíme obaly od testů, dále pak koš na směsný odpad a koš na použité testy,“ popsala zástupkyně Nováková. A jak se vlastně stovky použitých testů likvidují? „Pytel se zaváže a vyhodí do směsného odpadu,“ potvrdila zástupkyně.

Postup likvidace je tedy stejný jako v domácnostech. Tam se však bavíme o jednotkách testů. Tady jen ve čtvrtek ráno otestovali asi 140 dětí. Ale i přítomné pedagogy.

Po vlažném začátku se začínají tvořit fronty. Kolem osmé hodiny se sem nahrnulo plno dětí. Učitelky je ale dobře organizují, aby nezůstávaly stát u vstupních dveří. „Tomáši, Maruško, pojďte sem, dozadu. Kdo jde ještě na test?“ volá jedna z pedagožek.

U výtěru z nosu se nikdo nevzteká, nikdo nepláče. Za tu dobu, kterou jsem zde strávila, ani nikdo nepřišel s rodiči. Po pěti až sedmi minutách je test vyhodnocen. Ani dneska tady nebyl nikdo covid pozitivní. Jakmile se čárka vybarví, tak si dalšího žáka učitel odškrtne na seznamu jako negativního a ten může odcházet do třídy.

„Jak vidíte, všechno nám probíhá poklidně. Pokud by byl v pondělí někdo pozitivní, tak by odešel do třídy, kterou máme vyhrazenou jako karanténu, přišli by si pro něj rodiče a dál by to řešili s jeho lékařem. Pokud by někdo byl pozitivní dneska, tak už je to horší. To by musela do karantény celá jeho třída,“ okomentovala testování ředitelka „Pětky“ Marcela Pavlíková. Celý proces však nevypadal nijak strašně a děti neměly s provedením tohoto, pro školu poněkud netradičního testu, žádný problém.